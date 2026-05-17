البحيرة.. إزالة 13 تعديا على مساحة 586 مترًا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بكل قوة وحسم، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفة أو تعدٍ على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

هذا وقد أسفرت الحملات التي تم تنفيذها أمس السبت الموافق 16/5، بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية، عن إزالة 13 حالة تعدٍ متنوعة داخل المستهدف، بإجمالي مساحة بلغت 586 مترًا مربعًا، شملت:

إزالة 8 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 316 مترًا مربعًا.

إزالة 5 حالات تعدٍ على مبانٍ مخالفة ضمن المتغيرات المكانية بمساحة إجمالية 270 مترًا مربعًا.

ووجهت محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة للأراضي التي تم استردادها لمنع عودة التعديات مرة أخرى، مع استمرار أعمال الرصد الميداني والتعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم.

كما أكدت أن المحافظة لن تسمح بأي تعديات جديدة، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لرصد المخالفات وإزالتها فورًا، في إطار خطة الدولة للحفاظ على مقدرات الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.