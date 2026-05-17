الكويت والأردن تبحثان تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال الحالات الطارئة والأزمات

عقد فريق العمل المعني بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث على المستوى الوطني "أمان" في الكويت، اليوم، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في المملكة الأردنية الهاشمية في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب المؤسسية المشتركة.

وذكر فريق العمل المعني بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث على المستوى الوطني "أمان" في الكويت، في بيان صحفي، أن الاجتماع استعرض آليات العمل والتنسيق المعتمدة لدى المركز الأردني إلى جانب بحث أفضل الممارسات المتعلقة برفع الجاهزية وإدارة المخاطر وتعزيز سرعة الاستجابة خلال الحالات الطارئة والأزمات المختلفة.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع أيضا بحث سبل التعاون وتبادل المعرفة والخبرات التخصصية بما يدعم جهود تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث على المستوى الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن فريق "أمان" التابع لمجلس الوزراء الكويتي يعنى بتأسيس منظومة وطنية شاملة لإدارة الطوارئ والكوارث ويعنى بتوحيد الجهود الوطنية وبناء إطار متكامل لإدارة المخاطر ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للأزمات.