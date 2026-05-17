8 حالات يجوز فيها استخدام المصنفات دون إذن المؤلف.. تفاصيل

حدد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، عددا من الحالات التي يجوز فيها استخدام المصنفات دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق من المؤلف، يأتي ذلك في سبيل

تحقيق التوازن بين حماية حق المؤلف وتشجيع الاستخدامات التعليمية والاجتماعية.

حالات يجوز فيها استخدام المصنفات دون أخذ إذن مؤلفها

طبقا لنص المادة 171 من قانون حماية الملكية الفكرية، فإنه مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأى عمل من الأعمال التالية:



1 - أداء المصنف فى اجتماعات داخل إطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.

2 - عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو بأصحاب حق المؤلف ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأي من الأعمال الآتية:

ـ نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.

ـ نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوتة مصنف موسيقى.

ـ نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات او برامج حاسب الى.



3 ـ عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعي له بغرض الحفظ او الاحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام، أو الاقتباس من البرنامج، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.



4 ـ عمل دراسات تحليلية للمصنف او مقتطفات او مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الاعلام.

5 ـ النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية او ادارية فى حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.



6 ـ نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا أو سمعيا بصريا، وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح.

7 ـ نسخ مقال او مصنف قصير او مستخرج من مصنف اذا كان ذلك ضروريا لأغراض التدريس في منشآت تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين.



ـ ان يكون النسخ لمرة وحيدة او فى أوقات منفصلة غير متصلة.

ـ ان يشار الى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.



8 ـ تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التى لا تستهدف الربح ـ بصورة مباشرة او غير مباشرة ـ