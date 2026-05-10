قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الأزمة الإيرانية وتوترات المنطقة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي
عمرو أديب: الرئيس الفرنسي كان بيجري في الإسكندرية وسط الناس.. واتقال إنه أكل فول وطعمية
مصادر: الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية.. وطهران ترفض تفكيك منشآتها النووية
سيارات الحكومة ستكون كهربائية بدلا من البنزين.. المستشار محمد الحمصاني يكشف التفاصيل
عمرو أديب: العراق كان يمثل كابوسا حقيقيا لإسرائيل خلال مرحلة من تاريخه
5 سيارات صينية موديل 2026.. أسعار تحت المليون
قبل التأمين على السيارة.. 7 نقاط تحسم أفضل شركة بالنسبة لك
سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن
عمرو أديب: وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل دولة عربية أمر غير مسبوق
الكلاسيكو.. برشلونة يتقدم بثنائية على ريال مدريد في الشوط الأول
مساعد وزير الخارجية الأسبق: شراكة مصر وفرنسا نموذج للتعاون السياسي والثقافي في أفريقيا
محمد حجازي: مصر تتحرك بحسم لحماية أمنها المائي وحدودها الجنوبية من التهديدات الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعرف على قواعد نقل ملكية العلامة التجارية وتجديد حمايتها وفق القانون

ملكية العلامة التجارية
ملكية العلامة التجارية
حسن رضوان

حدد قانون حماية الملكية الفكرية مجموعة من الضوابط المنظمة لنقل ملكية العلامات التجارية والتصرف فيها، إلى جانب قواعد تجديد مدة الحماية القانونية للعلامات المسجلة، بما يضمن حفظ الحقوق التجارية وتنظيم التعاملات المرتبطة بها.

ونص القانون على جواز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها بصورة مستقلة عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال 

وأوضحت المادة 88 أن نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال يشمل تلقائيًا العلامات التجارية المسجلة باسم المالك إذا كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنشاط، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الأطراف. كما أجاز القانون لمالك العلامة الاستمرار في استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئات المسجلة حال عدم انتقال العلامة ضمن عملية البيع أو النقل.

وأكدت المادة 89 أن نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير حق الانتفاع أو الرهن عليها لا يكون نافذًا في مواجهة الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل الرسمي ونشره طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

كما نظم القانون مدة الحماية المقررة للعلامة التجارية، حيث نصت المادة 90 على أن الحماية تستمر لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة، بشرط تقديم طلب التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية وسداد الرسوم المقررة.

وأتاح القانون مهلة إضافية لا تتجاوز 6 أشهر بعد انتهاء مدة الحماية لتجديد العلامة مقابل سداد رسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يتجاوز 500 جنيه، وفي حال عدم التجديد تتولى الجهة المختصة شطب العلامة من السجل.

قانون الملكية الفكرية العلامات التجارية تجديد الحماية ملكية العلامات التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي

ترشيحاتنا

زيلينسكي: أوكرانيا والنرويج تتفقان على الإنتاج المشترك لقذائف مدفعية عيار 155 ملم

زيلينسكي: أوكرانيا والنرويج تتفقان على الإنتاج المشترك لقذائف مدفعية عيار 155 ملم

أرشيفية

انتشال رفات الجندي الأمريكي المفقود خلال مناورات عسكرية في المغرب

الملازم أول كيندريك لامونت كي جونيور

الجيش الأمريكي يعلن العثور على جثة أحد جنوده المفقودين في المغرب

بالصور

زميلتها أوهمتها بأنها مكملات غذائية..طالبة بالإعدادي تصارع الموت بعد تناولها حبة الغلة بالشرقية

الطالبة ملك
الطالبة ملك
الطالبة ملك

محمد رضوان يحتفل بعقد قران نجله بحضور عدد من نجوم الفن

نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

احمد عزمي

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد