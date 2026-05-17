محافظ الوادي الجديد: إنهاء إجراءات تسليم الوحدات الصحية بقرى حياة كريمة في الفرافرة

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من تسليم الوحدات الصحية بقرى الكفاح والشيخ مرزوق إلى الإدارة الصحية بمركز الفرافرة، وجاري الانتهاء من إجراءات تسليم وحدتي قرى عثمان بن عفان وأبوهريرة بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ لتشغيلها ودخولها الخدمة في أسرع وقت؛ لضمان استفادة المواطنين من هذه المشروعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالقرى.

يأتيذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة تسليم وتشغيل المشروعات المنفذة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وثمّنت محافظ الوادي الجديد، جهود القيادة السياسية لتنمية القرى والمناطق النائية، وتقديم خدمات متكاملة لقاطنيها في مبادرة غير مسبوقة، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى"حياة كريمة".