تسليم تأشيرات السفر لـ184 حاجًا من الجمعيات الأهلية بالوادي الجديد

سلّمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تأشيرات السفر ومستندات رحلة الحج لـ184 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، خلال الاجتماع الختامي والتنسيقي الأخير الذي عُقد بمركزي الخارجة والداخلة، استعدادًا لتوجههم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

تسليم التأشيرات ومستندات وأوراق السفر

تم تنظيم اللقاءات على مدار يومين متتاليين، نظرًا لبعد المسافات بين مراكز المحافظة الخمسة، بما ييسر على حجاج الجمعيات استلام تأشيرات السفر وأوراقهم النهائية قبل بدء رحلة الحج.

وقالت الدكتورة أسماء حجازي، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومشرف الحج الإداري ضمن 4 مشرفين على الرحلة، إن اللقاءات تضمنت تسليم التأشيرات ومستندات وأوراق السفر، وتوزيع الهدايا التذكارية، وتقديم الإرشادات والتعليمات النهائية الخاصة برحلة الحج، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن طوال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة.

وأكدت حجازي أن هذا التنظيم جاء ثمرة للجهود التي بذلتها المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، من خلال المتابعة المستمرة للإجراءات، وتذليل العقبات أمام الحجاج، والتنسيق الدائم لتوفير سبل الراحة والرعاية الكاملة لهم.

من جانبه، أكد محمد منير العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المديرية تتابع جميع الإجراءات الخاصة بحجاج الجمعيات منذ إنهاء الأوراق وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة والجهات المعنية لتوفير أقصى درجات الرعاية والراحة لضيوف الرحمن.

وثمّنت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد المتابعة المتواصلة من الدكتور أحمد مبارك، مدير الفندق بالأراضي المقدسة، وحرصه على متابعة تفاصيل إقامة الحجاج وتقديم أوجه الدعم والرعاية لهم حتى عودتهم سالمين.

وتُعد المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إحدى الجهات التابعة لمنظومة التضامن الاجتماعي، وتختص بتنظيم رحلة حج الجمعيات الأهلية، إذ تأسست كمؤسسة أهلية لا تهدف للربح وتتمتع بصفة النفع العام، وفق ما توضحه وزارة التضامن الاجتماعي.