جهاز الاستثمار العُماني يحقق أرباحا تقارب الـ 3 مليارات ريال

الديب أبوعلي

أعلن جهاز الاستثمار العُماني تحقيق أرباح قاربت 3 مليارات ريال عُماني خلال عام 2025، مع تسجيل عائد على الاستثمار بلغ 14.6 بالمائة، في مؤشر يعكس توسع أداء الجهاز الاستثماري وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.

وأوضح الجهاز، خلال لقائه الإعلامي في العاصمة العُمانية مسقط، أن استثماراته تتوزع حاليًا على أكثر من 52 دولة حول العالم، فيما استحوذت الاستثمارات المحلية على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بواقع 61 بالمائة، في إطار توجه يركز على دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز المشروعات المحلية.

جهاز الاستثمار العُماني يحقق 3 مليارات أرباحا

وبحسب البيانات المعلنة، بلغ إجمالي أصول الجهاز نحو 23 مليار ريال عُماني، توزعت بنسبة 56 بالمائة لمحفظة التنمية الوطنية، و38 بالمائة لمحفظة الأجيال، و6 بالمائة لصندوق عُمان المستقبل.

وأشار الجهاز إلى أنه رفد الميزانية العامة للدولة خلال عام 2025 بنحو 800 مليون ريال عُماني، جرى تخصيص نصفها لصالح صندوق عُمان المستقبل، إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في مشروعات محلية بقيمة تقارب ملياري ريال عُماني.

كما كشف الجهاز عن نجاحه حتى نهاية عام 2025 في تنفيذ 24 عملية تخارج استثماري، محققًا عوائد إجمالية تجاوزت 2.8 مليار ريال عُماني، تمت إعادة توجيهها نحو استثمارات ومشروعات جديدة، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع الأصول وتعظيم العوائد المستدامة.

