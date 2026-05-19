جولة ليلية مفاجئة لمحافظ جنوب سيناء داخل “الفيروز الطبي”

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية مفاجئة ليلًا داخل مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية بالمحافظة.

وشملت الجولة قسم الطوارئ والاستقبال، حيث تابع المحافظ آليات استقبال الحالات، وسرعة تقديم الخدمة الطبية، كما اطمأن على توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات اللازمة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة للمترددين على المجمع.

وحرص المحافظ، خلال الجولة، على الاستماع إلى آراء

والمرضى المتواجدين داخل القسم، للتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أ همية حسن معاملة المواطنين، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، والعمل على تقديم خدمة صحية تليق بأبناء المحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الأداء داخل المنشآت الصحية والخدمية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة عالية