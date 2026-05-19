جواو بيدرو أفضل لاعب في تشيلسي لموسم 2025-2026

أعلن نادي تشيلسي تتويج مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن موسم 2025-2026، بعد الأداء المميز الذي قدمه في موسمه الأول مع “البلوز”.

وقدم جواو بيدرو مستويات لافتة، حيث نجح في تسجيل 20 هدفًا في مختلف البطولات حتى الآن، مع تبقي جولتين على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم.

وحصد اللاعب الجائزة بعد حصوله على أكثر من 60% من أصوات الجماهير، متفوقًا على زميليه إنزو فرنانديز الذي حل ثانيًا، ومويسيس كايسيدو الذي جاء في المركز الثالث.

ومن المنتظر أن يتسلم جواو بيدرو الجائزة قبل مواجهة تشيلسي المرتقبة أمام توتنهام على ملعب “ستامفورد بريدج” ضمن منافسات البريميرليج.

ودخل المهاجم البرازيلي تاريخ النادي اللندني، بعدما أصبح اللاعب الحادي عشر في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يسجل 20 هدفًا أو أكثر في موسمه الأول مع الفريق.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، في موسم يسعى خلاله الفريق لإنهائه بأفضل صورة ممكنة.