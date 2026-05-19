محافظ الوادي الجديد تكرّم المدربين المعتمدين بأكاديمية «سيسكو» وتشيد بتفوق طلاب المحافظة رقميًا

كرّمت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، فريق المدربين المعتمدين بأكاديمية "سيسكو" العالمية بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم ، وذلك على هامش المجلس التنفيذي للمحافظة تقديرًا لجهودهم المتميزة في تنفيذ البرامج التدريبية والمبادرات الرقمية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء وشركة سيسكو العالمية.

بحضور محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، واللواء تامر فاروق مساعد مدير أمن المحافظة، واعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد ، والدكتور ابراهيم قناوى مدير عام التعليم بالمحافظة.

خلال كلمتها أشادت بما حققته المحافظة من إنجاز متميز بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في عدد الشهادات الدولية الممنوحة للطلاب المشاركين بمبادرة «شتاءك رقمي»، مؤكدةً حرص المحافظة على دعم جهود التحول الرقمي وبناء قدرات الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وريادة الأعمال.

كما ثمّنت المحافظ جهود القائمين على تنفيذ المبادرة، وما حققه طلاب المحافظة المشاركين من نتائج متميزة بحصول 108 طالبًا وطالبة على شهادات دولية معتمدة، إلى جانب حصول عدد من الطلاب على شهادات ريادة الأعمال والعمل الحر، بما يعكس تميز أبناء المحافظة وقدرتهم على المنافسة والابتكار.