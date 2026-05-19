فيروس إيبولا ينتقل من الميت للحي.. مفاجأة لأول مرة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فيروس إيبولا ينتشر بين البشر بصورة سريعة، موضحًا أن الشخص المصاب قد يظل حاملًا للفيروس حتى بعد الوفاة لفترة، ما قد يؤدي إلى انتقال العدوى إلى الأحياء.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان» الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفيروس قد ينتقل أيضًا من خلال ملامسة متعلقات الشخص المصاب الذي توفي.

فيروس إيبولا

ولفت إلى أن فيروس إيبولا وفيروس «هانتا» لم يصلا إلى مصر، لأن هذه الفيروسات تحتاج إلى ناقل أو وسيط للانتشار، مشيرًا إلى أن فيروس هانتا لا يوجد له لقاح محدد، كما أن فيروس إيبولا لا يوجد له لقاح شامل، باستثناء بعض السلالات، مؤكدًا أن السلالة التي ظهرت في الكونغو لا يتوفر لها لقاح حتى الآن.