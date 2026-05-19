من الصعب تحوله لجائحة.. أستاذ علم انتشار الأوبئة: النزيف الداخلي من أعراض إيبولا الخطيرة

أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة، أن فيروس إيبولا ليس مرضا جديدا، ولكن هناك سلالة جديدة منه تنتشر حاليا في الكونغو.



وقال عنان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه “على مسئوليتي “ المذاع على قناة ”صدى البلد”: "طريقة انتشار إيبولا تختلف عن كورونا وينتشر عن طريق الدم واللعاب والتلامس اللصيق ".

وتابع: "السلالة الحالية من إيبولا كانت نادرة وأصبحت قابلة للانتشار ولا يوجد لقاح خاص بها “، مضيفا:” من الصعب تحول إيبولا لجائحة لأنه لا تتوافر فيه شروط تحوله لجائحة مثلما حدث مع كورونا ".

وأكمل إسلام عنان : " يتم حاليا تطوير لقاح لمواجهة السلالة الجديدة من إيبولا وأمامنا حوالي 3 سنوات لتوفير لقاح لهذه السلالة ".

ولفت عنان: من أعراض إيبولا الخطيرة حدوث نزيف داخلي يؤدي للوفاة”.