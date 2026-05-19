قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بشأن إقالة أرني سلوت بعد تصريحات محمد صلاح.. ما القصة؟
أنتظر منكم الفوز.. أبو العينين للاعبي سيراميكا كليوباترا: البحث عن الفوز يؤكد أننا نحترم أنفسنا
الصحة: مصر لا توجد بها أي حالات مصابة بفيروس إيبولا
الصحة: احتمالية وصول فيروس إيبولا إلى مصر منخفضة للغاية
كيف كان حال النبي في العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. اغتنم أعظم أيام الدنيا
أحمد موسى: السلالة المنتشرة من فيروس إيبولا قاتلة.. والعالم يتابع بقلق
الإمارات: لن نتسامح تحت أي ظرف مع أي تهديد لأمننا وسيادتنا
وزيرا صحة مصر وتونس يبحثان سبل تعزيز التعاون في التدريب والرعاية
ارتفاع الوفيات | الصحة العالمية : تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية مثير للقلق
إعلام عبري : توقيع أمر إخلاء خان الأحمر يفتح باب أزمة دولية محتملة لإسرائيل
الجمل مديرا فنيا للاتحاد السكندري
مجنونة يا قوطة.. انخفاض في أسعار الطماطم بعد الارتفاع الأخير| اعرف الكيلو بكام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيبولا في الكونغو الديمقراطية: سباق مع الزمن لاحتواء تفشٍ مقلق وسط تحديات أمنية وصحية معقدة

إيبولا
إيبولا
محمود محسن

في ظل تفشٍ جديد يثير القلق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تكثّف منظمة الصحة العالمية وشركاؤها جهودهم لاحتواء فيروس إيبولا الذي عاد ليهدد مناطق تعاني أصلًا من هشاشة صحية واضطرابات أمنية ونزوح واسع للسكان. 

وبينما تؤكد التقارير ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، تعمل الفرق الميدانية على إنشاء مختبرات متنقلة، وتتبع المخالطين، وعزل الحالات المصابة في محاولة لوقف سلسلة العدوى قبل اتساع نطاقها. 

ومع غياب علاج نهائي للفيروس حتى الآن، تبقى الاستجابة الإنسانية والطبية سباقًا مع الزمن في مواجهة مرض يعرف بسرعة انتشاره وخطورته العالية.

 

ممثلة "الصحة العالمية" تكشف إجراءات احتواء إيبولا في الكونغو الديمقراطية: مختبرات ميدانية وعزل للمصابين

كشفت  الدكتورة آن أنسيا، ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن الإجراءات التي يقومون بها أو يعتزمون اتخاذها لمواجهة الفيروس واحتوائه، قائلة: "لقد بدأنا بالفعل العمل مع مديريات الصحة المحلية، ووضعنا مستويات مختلفة للاستجابة، من خلال تطبيق إجراءات صحية عاجلة، وإنشاء مختبر لتحليل العينات".

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، "كما نقوم بالتعرف على الحالات المصابة، ونطلب من أصحابها التوجه إلى المراكز الصحية، ثم نحدد الأشخاص الذين خالطوا المصابين، ونحاول رسم تصور واضح لمدى انتشار الفيروس، إضافة إلى تحديد الموارد البشرية والطبية المطلوبة".

وتابعت: "نعمل بالتنسيق مع عدد من الشركاء لضمان استجابة سريعة لهذا التفشي، ومنذ الأحد الماضي، قمنا بإرسال طائرة تحمل 4 أطنان من المعدات والمستلزمات الطبية، ولدينا مواد خاصة بالسيطرة على التفشي، إضافة إلى معدات وقاية يستخدمها الأطباء والطواقم الصحية لمنع انتقال العدوى إليهم".

وواصلت: "قمنا بإحضار أدوية مخصصة لهذا النوع من الفيروس، رغم أنه لا يوجد حتى الآن مصل فعّال بشكل كامل، ولذلك نستخدم أدوية داعمة مثل الباراسيتامول لتخفيف الأعراض لدى المصابين".

واختتمت: "أقمنا أيضًا خيامًا مخصصة لوضع المعدات الطبية، حتى نتمكن من عزل المصابين بفيروس إيبولا، مع تطبيق إجراءات صارمة للفصل بين المصابين وغير المصابين".

ممثلة "الصحة العالمية": تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية "مثير للقلق" وسط ارتفاع  الوفيات

وصفت الدكتورة آن أنسيا، ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الوضع الحالي لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية بأنه يثير القلق، قائلة: "نحن الآن في مرحلة الاستجابة، وهناك أكثر من 536 حالة إصابة، إضافة إلى عدد كبير من الوفيات".

أضافت خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أنها عندما وصلت إلى هنا في بونيا، حيث توجد حاليًا في مركز الاستجابة، قامت بإجراء تقييم شامل للوضع، مردفة: "وصلت إلى الكونغو منذ أسبوع، وأعمل حاليًا على تقييم الأوضاع داخل إحدى الولايات التي تشهد صراعًا عرقيًا، إلى جانب موجات نزوح كبيرة بين السكان".

وتابعت: "نحن الآن بصدد مقابلة السلطات المحلية في هذه المنطقة، ونحاول توسيع نطاق عملياتنا، وعندما تحدثنا مع مديري المناطق والمراكز الصحية، وجدنا أن هناك أشخاصًا يطرقون الأبواب ليلًا للإبلاغ عن حالات وفاة، في حين أن بعض التحقيقات لم تكن مكتملة بعد".

وواصلت "لذلك قمنا بإنشاء مختبر ميداني لتشخيص حالات الإصابة بفيروس إيبولا، ونضع الأشخاص المشتبه بإصابتهم تحت المراقبة لمدة يوم لمتابعة الأعراض، ثم نرسل العينات إلى كينشاسا للتأكد من النتائج".

وواصلت: "ما نواجهه حاليًا هو سلالة نادرة من فيروس إيبولا، وقد أدركنا أن الوضع بالغ الخطورة، خاصة مع الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات، حتى بين رؤساء الأقسام الصحية، كما أن المناطق الساخنة تبعد نحو 90 كيلومترًا داخل مناطق غير آمنة، وتتزامن مع عمليات نزوح واسعة، فضلًا عن وجود حركة دخول وخروج مستمرة من وإلى الكونغو الديمقراطية".

جمهورية الكونغو الديمقراطية منظمة الصحة العالمية فيروس إيبولا المخالطين الحالات المصابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

مجلس النواب

مشروع قانون الأسرة الجديد.. الحكومة: الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا يستند إلى اعتبارات فقهية ونفسية

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

الدفاعات الاماراتية

الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لـ6 طائرات مسيّرة خلال 48 ساعة

الاتحاد الأوروبي،

مسؤول أوروبي سابق : عودة بريطانيا للاتحاد قد تكلفها مليارات الجنيهات

جي اي زد)

مصر تسلط الضوء على جهودها في التحول الأخضر في معرض "إيفات ميونخ"

بالصور

إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بيطري الشرقية تحصن 44 كلبًا ضالاً بالزقازيق والعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

صان الحجر تستضيف ورشة عمل لتعزيز حلول الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي | صور

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

مع ارتفاع الحرارة .. نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد