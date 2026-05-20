الخارجية الإسرائيلية تدرس إغلاق قنصليتها في إسطنبول

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس إغلاق القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول وإبقاء سفارتها في أنقرة.

حذرت صحف عبرية من تصاعد التوترات بين الاحتلال الإسرائيلي وتركيا في وقت يتحدث فيه مسؤولون أتراك عن المواجهة مع تل أبيب.

قالت صحف عبرية إن العلاقات بين تل أبيب وأنقرة شهدت تدهورا، حيث انتقلت من مرحلة تبادل الاتهامات إلى الشتائم بين مسؤولين، وتبادل التصريحات بين أردوغان ونتنياهو.

وذكرت الصحف أن تصريحات السفير التركي السابق لدى ليبيا أولوس أوزولكار الذي قام بتحليل إمكانية حدوث مواجهة عسكرية بين البلدين، تصدرت عناوين الأخبار في تركيا.

وزعمت صحيفة "معاريف" العبرية أن هذا تفسير يسعى إلى عقد مقارنة بين الجيشين التركي والإسرائيلي.