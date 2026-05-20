مدير مشروع ترام الرمل يكشف تفاصيل خطة العمل

أعلن المهندس سيد كامل مدير مشروع تطوير ترام الرمل، تفاصيل المواصفات الفنية للمنظومة الجديدة، مؤكدًا أن أسطول الترام الحديث سيضم 30 قطارًا متطورًا لخدمة أهالي المحافظة، في إطار مشروع متكامل تنفذه الهيئة القومية للأنفاق لإعادة تأهيل وتطوير خط ترام الرمل وتحويله إلى وسيلة نقل جماعي عصرية تواكب أحدث النظم العالمية.

وأوضح كامل أن القطارات الجديدة ستعمل بسرعة تشغيلية تصل إلى 70 كيلومترًا في الساعة، أي ما يعادل ضعف سرعة الترام الحالية تقريبًا، بينما تبلغ السرعة التجارية للخط 21 كيلومترًا في الساعة، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن رفع مسار الترام عبر 11 محطة علوية لتفادي التقاطعات المرورية الحرجة، وهو ما سيسهم في تقليص زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى نحو 33 دقيقة فقط، بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر بين الرحلات ليصل إلى 3 دقائق.

وأشار إلى أن القطار الواحد سيستوعب نحو 610 ركاب، بما يدعم مستهدفات المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية للخط إلى 13,800 راكب في الساعة لكل اتجاه، لخدمة ما يقرب من 450 ألف راكب يوميًا، كما يشمل المشروع إنشاء ورشة رئيسية متكاملة لتنفيذ أعمال الصيانة والعمرات الدورية للأسطول الحديث، وذلك في إطار التعاقد مع شركة لتوريد القطارات وتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار لمدة 8 سنوات.

وأكد مدير المشروع أن التصميمات الجديدة للمحطات تراعي بشكل كامل احتياجات ذوي الهمم، من خلال توفير وسائل الإتاحة الحديثة والخدمات المخصصة لهم، مع الالتزام بالحفاظ على الطابع التراثي والمعماري للمحطات التاريخية الشهيرة، ومنها سبورتنج، ومصطفى كامل، ورشدي، والإبراهيمية، وسيدي جابر، ومحطة الرمل، ليصبح المشروع نموذجًا متفردًا يجمع بين الحداثة والتطوير والحفاظ على الهوية التاريخية للإسكندرية.