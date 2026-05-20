بدء فعاليات اللجنة الفرعية لإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.. صور

يتوافد الآن أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية ، من مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة لحضور الاجتماع الأول للجنة الفرعية برئاسة المستشار/ علاء الدين فؤاد (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن، وذلك إزاء تباين آراء عدد كبير من السادة النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإدارة المحلية المقدم إلى مجلس النواب منذ عام ٢٠١٦، حيث طالبوا بدراسة هذا المشروع بقانون بشكل تفصيلي حتى يخرج بشكل يلبي تطلعات الدولة نحو إعداد منظومة للإدارة المحلية تحقق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المشار إليها تم تشكيلها برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) مقررا لها، وتضم اللجنة الفرعية في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، والنواب مقدمي مشروعات القوانين، وعدد من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، التخطيط، ومجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتعقد اللجنة الفرعية اجتماعها الأول ظهر اليوم الأربعاء ٢٠ مايو لوضع خطة ونظام عملها خلال الفترة المقبلة.