جامعة مدينة السادات تختتم الأنشطة الطلابية بـ«التربية للطفولة المبكرة» في أجواء احتفالية

شهد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، فعاليات ختام الأنشطة الطلابية بكلية التربية للطفولة المبكرة، وذلك خلال حفل فني وثقافي نظمته الكلية وسط أجواء احتفالية متميزة، بحضور المهندس محمد عادل، رئيس جهاز مدينة السادات، والدكتور خميس محمد خميس، المشرف العام على شؤون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد فاروق، عميد الكلية، والدكتور محمد عبد الحليم سرور، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد السلام، العميد الأسبق للكلية، إلى جانب وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وتضمن الحفل باقة متنوعة من الفقرات الفنية والاستعراضية التي قدمتها الطالبات، شملت الأغاني الوطنية وفقرة كورال الكلية تحت إشراف الدكتورة جولي إدوارد، إلى جانب عروض متميزة لذوي الهمم قدمها طلاب مدرسة التربية الفكرية بالسادات، وعروض الجوالة وأنشطة اتحاد الطلاب، والتي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بالكلية برئاسة أماني شحاته، وكذلك العروض الاستعراضية تدريب الدكتور محمد أبو سريع، ومسرح الطفل، وخيال الظل، والتي نالت إشادة واسعة وتفاعلًا كبيرًا من الحضور.

كما تفقد رئيس الجامعة، معرض الأنشطة الطلابية الذي ضم مجموعة من الأعمال الفنية والإبداعية التي أبدعتها الطالبات، وأقيم تحت إشراف الدكتور سعيد فاروق، والدكتور محمد سرور، حيث أشاد بالمستوى المتميز للأعمال المعروضة وما تعكسه من مواهب وإبداعات طلابية واعدة.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري، في كلمته، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها أحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الإبداعية والاجتماعية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التحصيل الأكاديمي والتطبيق العملي وصقل المهارات.

وأشاد رئيس الجامعة، بالدور الذي تقوم به كلية التربية للطفولة المبكرة في تنظيم الفعاليات والأنشطة الهادفة، مثمنًا التعاون المستمر مع جهاز مدينة السادات في دعم المشروعات التنموية والخدمية، وعلى رأسها مشروع مستشفى جامعة مدينة السادات، لما يمثله من أهمية تعليمية وخدمية لأبناء المدينة والمناطق المحيطة.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عادل دعم جهاز مدينة السادات لكافة مبادرات الجامعة وأنشطتها المختلفة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التي تسهم في خدمة المجتمع المحلي وتطوير العملية التعليمية.

فيما أوضح الدكتور خميس محمد خميس، أن الأنشطة الطلابية تعكس رؤية الجامعة في بناء شخصية متكاملة للطلاب، تجمع بين التميز الأكاديمي واكتساب المهارات الحياتية، مشيدًا بحجم المشاركة الطلابية ومستوى التنظيم الذي ظهرت به الفعاليات.

وأكد الدكتور سعيد فاروق، حرص الكلية على تنمية مهارات الطالبات في مختلف المجالات التعليمية والفنية والثقافية، بما يسهم في إعداد كوادر تربوية قادرة على خدمة المجتمع بكفاءة وتميز.

كما شهد الحفل حضور المهندس صبحي إبراهيم مشرف، راعي الفعالية، الذي أعرب عن تقديره لما قدمته الطالبات من مستوى متميز وإبداع لافت، مؤكدًا دعمه المستمر لمبادرات الجامعة الرامية إلى تطوير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية.