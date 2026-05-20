في واقعة طردهم.. والد صغار بنها: والدتهم تسلمتهم من أمام منزل جدهم بعد رفضهم العودة معي

رد والد الصغار الثلاثة، في واقعة طردهم من المنزل فى منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، على الاتهامات الموجهة له بشأن طرد أبنائه من المنزل.

ونفى الأب في منشوره صحة الواقعة، مشيرًا إلى أن والدة الأطفال تسلمتهم من أمام منزل جدهم عقب رفضهم العودة معه، على حد قوله.



وأكد أن الأطفال كانوا يرتدون نفس الملابس التي ظهروا بها في الفيديو المتداول، لافتًا إلى أنه حرر محضر إثبات حالة حمل رقم 1195 لسنة 2026، واتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز في حقه أو ساهم في نشر ما وصفه بالمزاعم.

وكان مقطع الفيديو، أثار حالة واسعة من الغضب والتعاطف بين رواد فيسبوك، بعدما ظهر خلاله طفل وطفلتان يشكون من سوء معاملة والدهم، الذي يعمل طبيبًا، وزوجته الجديدة، مؤكدين تعرضهم للضرب والإهانة والطرد من المنزل.

وقال الأطفال خلال الفيديو، إنهم يعيشون معاناة ومشكلات مستمرة منذ نحو 4 سنوات، مطالبين بالحصول على حقوقهم، ومؤكدين رفضهم العودة إلى والدهم بسبب ما وصفوه بسوء المعاملة.

وطالب عدد كبير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة التدخل لحماية الأطفال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من صحة الواقعة وضمان سلامتهم.