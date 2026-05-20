مستشفى الطوارئ الجامعي بسوهاج تنقذ طفلا من نزيف حاد بالمخ

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الطوارئ الجامعي في إنقاذ حياة الطفل زياد الذي يبلغ من العمر ١٣ عامًا، بعد تعرضه لنزيف حاد خارج الأم الجافية بالمخ، إثر سقوطه من سيارة مرتفعة أثناء تحركها.

وأكد أن مستشفيات سوهاج الجامعية تواصل تقديم خدمات طبية متقدمة والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة والطوارئ على مدار الساعة.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الطفل وصل إلى مستشفى الطوارئ في حالة حرجة، حيث كان يعاني من اضطراب شديد بدرجة الوعي وعدم القدرة على الكلام والحركة.

وتم على الفور إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة التي أثبتت وجود نزيف حاد خارج الأم الجافية، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل خلال دقائق لإنقاذ حياته.

ومن جانبه، أكد الدكتور احمد كمال عبد الحميد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن سرعة الاستجابة والتنسيق الكامل بين أقسام الطوارئ وجراحة المخ والأعصاب والتخدير والتمريض كان له الدور الأكبر في نجاح الجراحة وخروج الطفل بحالة مستقرة، مشيدًا بالكفاءة العالية للأطقم الطبية بمستشفى الطوارئ الجامعي.

وأشار الدكتور محمد يونس مدير مستشفى الطوارئ والدكتور محمد حسني ابو الدهب نائب مدير المستشفى أن حالة الطفل “زياد” شغلت الرأي العام بمحافظة سوهاج ولاقت تعاطفًا واسعًا، إلا أن جهود الأطباء وتكاتف جميع الفرق الطبية، بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، أسهمت في عودته إلى أسرته سالمًا معافى.

وقد ضم الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب تحت اشراف الدكتور عابدين خير الله قاسم رئيس القسم، والدكتور مؤمن المأمون، كلًا من:" الدكتور مصطفى البدري مدرس مساعد، والدكتور أحمد إسماعيل معيد بالقسم، والدكتور مصطفى الدرديري طبيب مقيم بالقسم".

والدكتور محمود حميد والدكتور مصطفى الشريف أطباء مقيمين بالقسم.ومن التخدير الدكتورة هدير الدرديري، والدكتور محمد علاء يسري، والدكتور محمد عبد الشكور، ومن التمريض مستر عبد الرحمن إبراهيم.