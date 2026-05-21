هل يجوز صيام يوم الخميس بنية التطوع والقضاء معاً؟.. أمين الفتوى يجيب

أفاد أمين الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور محمد وسام، بجواز دمج نية صيام القضاء مع صيام النوافل والتطوع، مثل صيام يومي الاثنين والخميس، أو الأيام البيض (13 و14 و15 من كل شهر هجري)، وذلك بشرط أساسي وهو أن يرتكز الصائم على نية صيام القضاء أولاً ويقدمها في الأولوية لكونها الأكثر أهمية.

وكان ذلك توضيحاً من الدكتور وسام عبر لقاء تلفزيوني رداً على سؤال حول مدى إمكانية قضاء ما فات من صيام شهر رمضان في الأيام المخصصة للتطوع.

ولفت إلى أن هذا الحكم يأتي للتيسير في الشريعة الإسلامية، مما يتيح للمسلم استغلال مواسم النوافل لإبراء ذمته من القضاء بنية مزدوجة، مع ضرورة إبراز نية القضاء لكونه فرضاً، بينما صيام التطوع يعتبر من المستحبات.

أسباب مواظبة النبي على صيام الاثنين والخميس

وفي ذات السياق، تحدث الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي ومن علماء الأزهر الشريف، عن العلة وراء مداومة الرسول -صلى الله عليه وسلم- على صيام يومي الاثنين والخميس.

وذكر عبد المعز في برنامج فضائي أن النبي كان يحرص على صيام الاثنين لكونه يوم مولده، بينما يصوم الخميس لأن الأعمال تُرفع فيه إلى الله سبحانه وتعالى، مستشهداً بالحديث الشريف: «أحب أن يرفع عملي وأنا صائم».

كما أشار عبد المعز إلى منزلة الصيام العالية باعتباره من أفضل القربات والعبادات التي اختص بها الله سبحانه وتعالى نفسه، مستدلاً بسؤال طُرح على النبي عن أفضل الأعمال فأجاب: «عليك بالصوم، فإنه لا عدل له».

كفارة الجماع في نهار رمضان مقابل صيام التطوع

من جانب آخر، تطرق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى مسألة كفارة الجماع في نهار رمضان، مبيناً أن عقوبتها تستوجب صيام شهرين متتابعين (60 يوماً)، أو إطعام 60 مسكيناً في حال العجز عن الصيام.

وشدد الدكتور جمعة، عبر مقطع مصور بثه على قناته الرسمية على يوتيوب، على عدم وجود كفارة على من وقع في هذا الأمر خلال صيام التطوع، وإنما يكتفي فقط بقضاء ذلك اليوم الذي أفطره.

