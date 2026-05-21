لبلوغه سن المعاش.. جامعة الوادي الجديد تكرم رئيس شئون التعليم والطلاب

نظمت جامعة الوادي الجديد احتفالية بأروقة كلية الطب لتكريم الأستاذ مدحت خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم والطلاب، وذلك بمناسبة بلوغه سن المعاش القانونية، تقديرًا لعطائه ومسيرته الوظيفية الحافلة التي امتدت لأكثر من ٣٥ عامًا من العمل المخلص داخل الجامعة وذلك بحضور الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى والأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع والأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي، مستشار رئيس الجامعة لشئون تطوير التعليم والسادة عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي،رئيس جامعة الوادى الجديد خلال كلمته، أن الأستاذ مدحت خليل يُعد نموذجًا للعطاء والانضباط والإخلاص في العمل، مشيدًا بدوره الكبير في تطوير منظومة شئون التعليم والطلاب وخدمة الجامعة على مدار سنوات طويلة.

كما أعرب الدكتور مصطفى محمود عن تقديره الكبير للمحتفى به، مشيرًا إلى ما اتسمت به مسيرته من حكمة وخبرة وتعاون صادق مع الجميع، وأنه كان مثالًا يُحتذى به في الالتزام والاحترام وحسن إدارة العمل.

ومن جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي بالجهود الكبيرة التي قدمها الأستاذ مدحت خليل طوال فترة عمله، مؤكدًا أنه كان أحد النماذج الإدارية المتميزة التي ساهمت في استقرار وتطوير العمل الإداري والتعليمي داخل الجامعة.

وتضمنت الاحتفالية كلمات من زملاء المحتفى به والعاملين بالجامعة، أعربوا خلالها عن تقديرهم لمسيرته المهنية الثرية، وما عُرف عنه من إخلاص وتفانٍ وروح طيبة في التعامل مع الجميع.

ووجه الأستاذ مدحت خليل الشكر والتقدير لرئيس الجامعة وقياداتها وزملائه والعاملين بكليات الجامعة، معبرًا عن سعادته بهذه اللفتة الكريمة والتكريم الذي يعكس روح الوفاء والتقدير داخل جامعة الوادي الجديد.