محاكمة 65 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان.. غدا

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت 23 مايو 2026، محاكمة 65 متهما، في القضية رقم 7433 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 5 نوفمبر 2024، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين التاسع والحادي والعشرون والخامس والثلاثون والخامس والأربعون والسابع والأربعون يواجهون اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين التاسع والحادي عشر اتهامات بحيازة أسلحة تقليدية.