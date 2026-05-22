قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتجاه في الزمالك للإبقاء على شيكو بانزا الموسم المقبل
واشنطن تلوح بمنع دخول الأجانب إلى مطارات مدن الملاذ بسبب سياسات الهجرة
الفئران تغزو مطابخ جيش الاحتلال.. قاعدة إسرائيلية تقدم وجبات ملوثة للجنود والوضع كارثي
السعودية تشدد عقوبات الحج المخالف.. غرامات تصل إلى 100 ألف ريال
خطبة الجمعة اليوم.. الأوقاف تحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي بالشوارع
لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه
أتعرض لإرهاب| محمد موسى: أي تجاوز ضدي سأواجهه بالقانون ولن أغلق هذا الملف
لأول مرة في شمال سيناء.. تركيب جهاز تنظيم دائم لضربات القلب لفلسطينيين
الجمهوريون بالنواب الأمريكي يؤجلون التصويت على صلاحيات الحرب مع إيران
قيود قانونية صارمة .. من هم المحظور عليهم حمل السلاح في مصر؟
أغلي عيار ذهب بعد قرار سعر الفائدة..تفاصيل
أستاذ علوم سياسية: إسرائيل ارتكبت قرصنة دولية ضد أسطول الصمود وغضب متصاعد عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تقرير دولي يكشف تحسن مؤشرات التعليم في مصر خلال العامين الماضيين

التعليم
التعليم
رحمة سمير

عرض الإعلامي محمد موسى، تقريرا أعده الزميل هشام موسى مراسل برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، من فعاليات المؤتمر العالمي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء والمؤسسات الدولية وخبراء التعليم وممثلي منظمة اليونيسف، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والصحفيين.
وجاء المؤتمر تحت عنوان “استشراف التعليم في عصر الرقمنة: الفرص والتحديات لمصر”، حيث ناقش المشاركون مستقبل العملية التعليمية في ظل التحول الرقمي، واستعرضوا أبرز المؤشرات الخاصة بتطوير التعليم خلال الفترة الأخيرة.
وأكد المشاركون أن التقرير الصادر عن منظمة اليونيسف حمل العديد من المؤشرات الإيجابية بشأن أوضاع التعليم في مصر، مشددين في الوقت نفسه على أهمية استمرار العمل ومقارنة التجربة المصرية بالنماذج التعليمية الأكثر تقدمًا، بهدف تحقيق المزيد من التطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وأوضح المتحدثون أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المدارس، مؤكدين أن هناك تطورًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات المهمة خلال العامين الماضيين.
وأشاروا إلى أن نسبة حضور الطلاب داخل المدارس شهدت ارتفاعًا كبيرًا، بعدما كانت لا تتجاوز نحو 15% قبل عامين، لتصل حاليًا إلى ما يقرب من 87%، وهو ما اعتبروه أحد أبرز النجاحات التي تحققت مؤخرًا داخل المنظومة التعليمية.
كما تناول المؤتمر جهود تطوير التعليم قبل الجامعي، من خلال تحسين أوضاع المعلمين، وتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، إلى جانب تطبيق إجراءات جديدة لتطوير مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب في المراحل الأولى من التعليم.
وكشف المشاركون أن بعض المؤشرات أظهرت تراجع نسب الأمية وضعف القراءة بين طلاب المرحلة الابتدائية، بعد تطبيق آليات تقييم وتطوير جديدة، حيث انخفضت النسبة من نحو 43% إلى أقل من 18%، في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة العملية التعليمية.
وأكد المتحدثون أن ما تحقق حتى الآن يُعد بداية مهمة على طريق تطوير التعليم، مع استمرار العمل على مواجهة التحديات القائمة وتحسين جودة المخرجات التعليمية، بما يتماشى مع خطط الدولة لبناء منظومة تعليمية حديثة ومتطورة.


https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1727509238260167 

محمد موسى خط أحمر قناة الحدث اليوم التعليم رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه ـ صورة تعبيرية

مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. بدء ظهورها في المدارس

رسوم التحويل على إنستاباي 2026

رسوم وحدود التحويل على إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي اليوم

ترشيحاتنا

“سهم لحوم الصدقات

حياة كريمة: خط ساخن لتلقي تبرعات سهم لحوم الصدقات.. ووجبات ساخنة على مدار العام

المدارس

خبيرة تعليمية: استغلال الفراغات بالمدارس ساهم في تقليل الكثافات

“حياة كريمة”

“حياة كريمة”: لحوم الصدقات تصل للأسر قبل العيد.. ومنافذ مدعمة لدعم الطبقة المتوسطة

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

تفاصيل شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد