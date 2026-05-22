محافظ الغربية يتابع فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية ويشيد بالإقبال الكبير

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، فعاليات المشروع القومي لمراكز اللياقة البدنية التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، مشيدًا بحجم الإقبال المتزايد من المواطنين، وحرصهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية المفتوحة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن هذه الفعاليات تأتي في ضوء تكليفات الرئيس بضرورة نشر ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، لما لها من دور مهم في تعزيز الصحة العامة والارتقاء بالوعي المجتمعي.

وشهدت الفعاليات، التي تُقام أسبوعيًا كل يوم جمعة، مشاركة عدد كبير من الشباب والأسر بمختلف الأعمار، حيث تُنفذ تدريبات رياضية مجانية في الحدائق والميادين العامة تحت إشراف مدربين متخصصين، بما يضمن تقديم أنشطة مناسبة لكافة الفئات.

دعم المبادرة الرياضيه

وأقيمت فعالية هذا الأسبوع بمنطقة الكرفانات أمام كوبري جيهان في الفترة من الثامنة حتى العاشرة صباحًا، وسط تفاعل ملحوظ من المشاركين وإقبال لافت من المواطنين.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لنشر الوعي الرياضي وتعزيز أنماط الحياة الصحية، فيما تستمر مديرية الشباب والرياضة بالغربية في تنظيم الفعاليات بشكل دوري، تحت إشراف اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.