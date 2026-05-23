ترحيل 9832 شخصًا.. قرار عاجل من السعودية بشأن المغتربين

أطلقت وزارة الداخلية السعودية بيانا صحفيا للحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من تاريخ 1447/11/27 هـ إلى 1447/12/3 هـ.



وذكر البيان أن عدد المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة هو 8943 شخصا منهم 4638 مخالفاً لنظام الإقامة، و2810 مخالفين لنظام أمن الحدود، 1495 مخالفاً لنظام العمل.

وأشار البيان إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولاتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية 1158 شخص، منهم 38% يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 54 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، و8 أشخاص متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأسفرت الحملات الأمنية عن إخضاع 23,679 وافد مخالف لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بينهم 22,629 رجلاً و1,050 امرأة.

كما شملت الإجراءات المتخذة ترحيل 9,832 مخالفًا، وإحالة 1,619 شخصًا لاستكمال حجوزات سفرهم، إلى جانب إحالة 16,402 مخالف لاستخراج وثائق السفر اللازمة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وحذر البيان من أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به.

وأوضح البيان أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.

وشدد البيان على ضرورة الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وتشمل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسئولية على المبلغ.