قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من طموح سياسي إلى تطبيق عملي.. "بياشارا أفريقيا 2026" يمضي قدما بالسوق الأفريقية الموحدة
قائد سنتكوم: 200 طائرة وسفينة حربية أمريكية تشارك في الحصار على إيران
إقبال جماهيري غفير في أولى رحلات مونوريل شرق النيل .. صور
مصر تعرب عن خالص تعازيها للصين في ضحايا حادث انفجار منجم الفحم بمقاطعة شانشي
فابريجاس يحسم الجدل بشأن رحيل لاعب ريال مدريد السابق
غرامة 100 ألف ريال لكل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة
نادين الحمامى تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
أول تعليق من توخيل على استبعاد بالمر من قائمة إنجلترا لكأس العالم
نادين الحمامي تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
قائد الجيش اللبناني يبحث مع قائد اليونيفيل تطورات الأوضاع ومرحلة ما بعد المهمة الدولية
إيران: الاتفاق على آلية لمضيق هرمز شأن الدول المطلة عليه لا أمريكا
قبل التصعيد لعرفات .. رئيس بعثة الحج الرسمية يحذر من التعرض للشمس ويوجه نصائح هامة للحجاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفيبروميالجيا.. يوم علمي عن متلازمة الألم العضلي الليفي بفرع التأمين الصحي ببني سويف

تأمين بني سويف
تأمين بني سويف

نظّم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة بني سويف، يومًا علميًا متخصصًا حول متلازمة الألم العضلي الليفي "Fibromyalgia" (الفيبروميالجيا)، وذلك للمرة الثانية داخل المحافظة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرض الذي يوافق 12 مايو من كل عام، تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

أُقيمت فعاليات اليوم العلمي بمقر فرع التأمين الصحي، بحضور نخبة من الأطباء وأطباء العلاج الطبيعي والصيادلة، وعدد من الكوادر الطبية، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية، وسعي الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى دعم التعليم الطبي المستمر، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية برئاسة د. فاتن عمارة.

وافتتح مدير عام الفرع الدكتور محمد يحيى إسماعيل، فعاليات اليوم العلمي، مؤكدًا أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر، وضرورة المشاركة في مثل هذه الفعاليات العلمية المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذا اليوم العلمي يُعد تجربة رائدة وفريدة داخل منظومة التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، وللمرة الثانية على مستوى المحافظة.

وشهدت الفعاليات حضور كل من الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، والدكتور محمد المصري نقيب العلاج الطبيعي ببني سويف، والدكتورة منى ربيع رئيس قسم العلاج الطبيعي بفرع بني سويف، فيما بلغ عدد المستهدفين من مختلف التخصصات الطبية نحو 70 مشاركًا.

وتضمن البرنامج العلمي محاضرتين متخصصتين؛ حيث قدّم الدكتور أحمد يحيى، أستاذ مساعد الباطنة والمناعة والروماتيزم بكلية الطب جامعة بني سويف، محاضرة، تناول خلالها التعريف بمرض الفيبروميالجيا، وأهمية التوعية به لدى المرضى وأسرهم، إلى جانب نسب الانتشار ومسببات المرض وطرق السيطرة على الأعراض، موضحًا أن المرض مزمن، إلا أن التحكم في الأعراض وتحسين جودة الحياة أمر ممكن.

وأشار إلى أن أعراض الفيبروميالجيا تتشابه مع العديد من الأمراض الأخرى، ما يجعل تشخيصها تحديًا طبيًا يتطلب دقة وخبرة، لافتًا إلى أن نسبة الإصابة بين السيدات أعلى بكثير مقارنة بالرجال، كما يمكن أن يصيب الأطفال أيضًا، موضحا أن تشخيص المرض يعتمد في كثير من الأحيان على استبعاد الأمراض الأخرى بعد التأكد من سلامة الفحوصات والتحاليل والأشعات، مؤكدًا أن الإفراط في طلب الفحوصات لا يكون ضروريًا في معظم الحالات.

واستعرض أبرز الأعراض المصاحبة للمرض، ومنها: التيبس الصباحي، والصداع النصفي، وضبابية الذهن، وحساسية الضوء والأصوات والروائح، والمثانة العصبية، والاكتئاب، والإجهاد المزمن، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الحالات الإكلينيكية الواقعية والتحديات المتعلقة بالتشخيص، واستعراض أحدث البروتوكولات العلاجية الدوائية وغير الدوائية المتبعة عالميًا، مع التأكيد على أهمية تبني نهج متعدد التخصصات في رعاية المرضى.

وفي ختام المحاضرة، دار نقاش موسّع مع الحضور، تم خلاله الرد على مختلف الأسئلة والاستفسارات العلمية والطبية المتعلقة بالمرض.

من جانبها، تناولت الدكتورة سحر الضوي، استشاري العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة،دور العلاج الطبيعي في تخفيف أعراض الفيبروميالجيا، خاصة الألم المزمن، مستعرضة أحدث أساليب العلاج والتأهيل، والتمرينات العلاجية المناسبة لكل حالة، إلى جانب العلاج المائي، مؤكدة أهمية التفرقة بين مرضى الفيبروميالجيا والحالات المصابة بأمراض أخرى مثل الانزلاق الغضروفي، نظرًا لتداخل الأعراض واختلاف أساليب العلاج.

كما ناقشت المحاضرات عددًا من المحاور المهمة، أبرزها: دور العلاج الطبيعي في رعاية المرضى، والجوانب النفسية والتغذوية المرتبطة بالمرض، حيث شهد اليوم العلمي تفاعلًا كبيرًا من الحضور، من خلال طرح الأسئلة وتبادل الخبرات واستعراض عدد من الحالات السريرية الواقعية.

واختُتمت الفعاليات بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها ضرورة التوسع في حملات التوعية المجتمعية والطبية بمرض الفيبروميالجيا، وأهمية التشخيص المبكر، إلى جانب التأكيد على توفير برامج علاجية متكاملة تشمل الرعاية الطبية والنفسية والتغذوية.

وعبّر عدد من المشاركين عن تقديرهم لهذه المبادرة النوعية، مؤكدين أنها تمثل خطوة مهمة نحو رفع مستوى الوعي الطبي داخل المحافظة، وتعزيز كفاءة الأطقم الطبية، مع ترسيخ البعد الإنساني في التعامل مع المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

بني سويف تامين بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

العدادات الكودية

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

أقطاي

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

الاهلي

إجراء تأديبي.. عبدالحكيم أبوعلم: الأهلي يعتزم خصم 20% من نسب مشاركة اللاعبين

منتخب مصر

المنتخب الوطني يخوض تدريباً صباحياً في "الجيم" استعداداً لودية روسيا

سموحة

سموحة بطلاً لمنطقة الإسكندرية للكرة الطائرة الشاطئية تحت 13 سنة ناشئين وناشئات

بالصور

استعداداً لعيد الأضحى .. تكثيف حملات التجميل بمراكز الشرقية.. صور

تجميل
تجميل
تجميل

طريقة تحضير معجنات هشة بالبطاطا.. وصفة شهية بقوام مقرمش

طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا

ماذا يحدث للجنين عند تناول فيتامين D أثناء الحمل؟.. وتحذير من الجرعات العالية

فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال

داليا البحيري تشارك في زيارة لدعم الاولى بالرعاية في أسيوط

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

المزيد