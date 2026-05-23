قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رواتب تبدأ من 8500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 77 فرصة عمل بشركة قطاع خاص في بورسعيد
تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم
رئيس الوزراء: الدولة أضافت مساحة تقترب من ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر في أقل من 10 سنوات
زيلينسكي يرفض مقترحًا ألمانيًا بمنح أوكرانيا عضوية أوروبية دون حق التصويت
إنقاذ حياة حاجَّين بعد تعرضهما لجلطات قلبية حادة
شادي شامل لـ صدى البلد: أتعاون مع سميرة سعيد في أعمال جديدة.. والأغاني تحمل روح التمرد
حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو
الخطوط الجوية البريطانية ترفع أسعار تذاكر المكافآت بسبب زيادة تكاليف الوقود
ترامب: متردد بين التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى الحرب وسنناقش الاقتراح في وقت لاحق اليوم
حزب الله : تلقينا رسالة من عراقجي تؤكد عدم توقف دعم طهران
احذر سحب الشقة .. ما الموعد الأخير لسداد أقساط سكن لكل المصريين 7؟
ختام الدورة 79 من مهرجان كان.. سينما العالم تنتصر في مواجهة غياب هوليوود| تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية طبقا لقانون التعليم.. تعرف عليها

المدارس التكنولوجية
المدارس التكنولوجية
معتز الخصوصي

حدد قانون التعليم ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز هذه الضوابط.

وتنص المادة (30) من قانون التعليم على أنه يهدف التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية

وتنص المادة (31) من قانون الرياضة على أنه تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

وتنص المادة (32) من قانون الرياضة على أنه يُشكَّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.

قانون التعليم المدارس التكنولوجية المهارات الفنية الدارسين الثانوي التكنولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

يقترب من 8000جنيه..سعر الذهب اليوم السبت 23 مايو 2026

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر أمام روسيا والبرازيل استعدادا لكأس العالم

بالصور

العيد من غير حرمان.. كيف تتناول اللحوم بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى

بيطري الشرقية: تحصين وتعقيم 49 كلبا ضالًا بالزقازيق والعاشر من رمضان

كلاب
كلاب
كلاب

استعداداً لعيد الأضحى .. حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية.. صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

كامل العدد.. عبد الباسط حمودة يشعل الأجواء في حفل جماهيري ضخم بالقاهرة

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

فيديو

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد