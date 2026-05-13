قانون التعليم يراهن على المعلم.. ضوابط لرفع جودة التعليم الفني والأساسي

حدد قانون التعليم الشروط الواجب توافرها في هيئات التدريس بالمدارس الفنية، حيث نصت المادة (46) منه، على أنه يشترط في هيئات التدريس بالمدارس الفنية نظام السنوات الخمس وهيئات الإدارة بهذه المدارس أن تكون على مستوى متميز من التأهيل والكفاية وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم، ويجوز أن يتضمن هذا القرار منح حوافز تشجيعية للإدارة المدرسية وهيئات التدريس.

ونصت المادة (47) من القانون، علي أنه إلى أن تتوافر لوزارة التربية والتعليم الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلا تربويا عاليا للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي, تتولى دور المعلمين والمعلمات إعداد معلمي الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي وتزويدهم بالثقافة العلمية والمهنية والخبرات والمهارات اللازمة.

وتعتبر هذه الدور في نفس الوقت مراكز للدراسات والتجريب التربوي في مجال التعليم الأساسي بالتعاون مع كليات التربية في المحافظة، ومدخلا من مداخل كليات التربية وتتاح لخريجها فرصة الالتحاق بكليات التربية وفق القواعد التي ينظمها قانون الجامعات ولائحته التنفيذية.