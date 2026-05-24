بين الجبال والبحر.. أول جيم مفتوح على شاطئ دهب ينعش حلم السياحة الرياضية العالمية

في تجربة رياضية فريدة تمزج بين سحر الطبيعة وممارسة الرياضة، نجح أول «جيم» رياضي مفتوح على شاطئ مدينة دهب في جذب السائحين والرياضيين القادمين لقضاء عطلاتهم داخل فنادق ومخيمات المدينة، لما يوفره من أجواء استثنائية تجمع بين البحر والهواء النقي والطبيعة الخلابة.

وبات الجيم، المقام على ممشى دهب السياحي، وجهة مميزة لعشاق اللياقة البدنية والرياضات القتالية، خاصة مع الإقبال المتزايد من السائحين الراغبين في ممارسة الرياضة وسط أجواء هادئة ومفتوحة بعيدًا عن صالات التدريب التقليدية.

وقال حازم كمال، أحد السائحين المصريين بمدينة دهب، إنه لم يكن يتوقع وجود جيم رياضي متكامل على شاطئ البحر، مؤكدًا أن ممارسة التمارين الرياضية في هذه الأجواء النقية تمنح المتدربين شعورًا بالحماس والطاقة الإيجابية، وتشجع على الاستمرار في التدريب دون ملل.

وأضاف أن مدينة دهب تمتلك طبيعة ساحرة تساعد على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية، ما يجعلها من أفضل الوجهات السياحية لعشاق الرياضة والاستجمام في آنٍ واحد.

من جانبه، أكد الكابتن أحمد يونس، مدرب الجيم ومدرب رياضة «الكيك بوكس» والخبير الرياضي، أن مدينة دهب تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا للسياحة الرياضية، مشيرًا إلى أن اعتدال الطقس طوال العام، إلى جانب الطبيعة البيئية الفريدة، يمنحان المدينة ميزة تنافسية كبيرة لاستقبال الرياضيين من مختلف دول العالم.

وأوضح يونس أن حلمه يتمثل في إنشاء مخيم بيئي رياضي عالمي داخل دهب، يضم أماكن للإقامة والتدريب في قلب الطبيعة، بما يسهم في جذب المعسكرات والبطولات الرياضية الدولية، ويدعم تنشيط السياحة الرياضية داخل جنوب سيناء.

وطالب الكابتن أحمد يونس كلًّا من محافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة بدعم فكرة إنشاء المخيم البيئي وأكد أن المشروع يمكن أن يمثل إضافة قوية للقطاع السياحي والرياضي، وأن يضع دهب على خريطة السياحة الرياضية العالمية.