قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استنفار أمني بمحيط البيت الأبيض .. تكرار محاولات الاغتيال يعيد شبح استهداف ترامب
البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بـ عيد الأضحى المبارك
أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من رحيل حسام عبد المجيد
ظاهرة لافتة في الطور .. انحسار المياه يكشف الشعاب المرجانية وكائنات بحرية بشاطئ الجبيل
«واحد من الناس» يقدم حلقة خاصة من مسجد السيدة نفيسة... غدا
قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بعيد الأضحى
قداسة البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى
فان دايك يودع محمد صلاح وروبرتسون: تركا إرثًا لا يُنسى
مدبولي يبحث خطة تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين
الطماطم بـ 7 جنيهات.. الزراعة تكشف الحقيقة بعد أن وصلت لـ 70 جنيهًا
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى العائدين إلى قطاع غزة
مصدر إسرائيلي: ترامب لن يوقع اتفاقا دون إزالة اليورانيوم الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بين الجبال والبحر.. أول جيم مفتوح على شاطئ دهب ينعش حلم السياحة الرياضية العالمية

جيم علي البحر بدهب
جيم علي البحر بدهب
ايمن محمد

في تجربة رياضية فريدة تمزج بين سحر الطبيعة وممارسة الرياضة، نجح أول «جيم» رياضي مفتوح على شاطئ مدينة دهب في جذب السائحين والرياضيين القادمين لقضاء عطلاتهم داخل فنادق ومخيمات المدينة، لما يوفره من أجواء استثنائية تجمع بين البحر والهواء النقي والطبيعة الخلابة.

وبات الجيم، المقام على ممشى دهب السياحي، وجهة مميزة لعشاق اللياقة البدنية والرياضات القتالية، خاصة مع الإقبال المتزايد من السائحين الراغبين في ممارسة الرياضة وسط أجواء هادئة ومفتوحة بعيدًا عن صالات التدريب التقليدية.

وقال حازم كمال، أحد السائحين المصريين بمدينة دهب، إنه لم يكن يتوقع وجود جيم رياضي متكامل على شاطئ البحر، مؤكدًا أن ممارسة التمارين الرياضية في هذه الأجواء النقية تمنح المتدربين شعورًا بالحماس والطاقة الإيجابية، وتشجع على الاستمرار في التدريب دون ملل.

وأضاف أن مدينة دهب تمتلك طبيعة ساحرة تساعد على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية، ما يجعلها من أفضل الوجهات السياحية لعشاق الرياضة والاستجمام في آنٍ واحد.

من جانبه، أكد الكابتن أحمد يونس، مدرب الجيم ومدرب رياضة «الكيك بوكس» والخبير الرياضي، أن مدينة دهب تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا للسياحة الرياضية، مشيرًا إلى أن اعتدال الطقس طوال العام، إلى جانب الطبيعة البيئية الفريدة، يمنحان المدينة ميزة تنافسية كبيرة لاستقبال الرياضيين من مختلف دول العالم.

وأوضح يونس أن حلمه يتمثل في إنشاء مخيم بيئي رياضي عالمي داخل دهب، يضم أماكن للإقامة والتدريب في قلب الطبيعة، بما يسهم في جذب المعسكرات والبطولات الرياضية الدولية، ويدعم تنشيط السياحة الرياضية داخل جنوب سيناء.

وطالب الكابتن أحمد يونس كلًّا من محافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة بدعم فكرة إنشاء المخيم البيئي وأكد أن المشروع يمكن أن يمثل إضافة قوية للقطاع السياحي والرياضي، وأن يضع دهب على خريطة السياحة الرياضية العالمية.

جنوب سيناء أول جيم رياضي شاطئ البحر دهب مخيم بيئي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

ريبيرو

صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

سعر الدولار

قبل العمل بسعر الفائدة اليوم.. تفاصيل أقل سعر دولار في الجهاز المصرفي

عروس تزور جدتها بالمستشفى لعدم قدرتها علي حضور حفل زفافها..شاهد

بفستان الزفاف .. عروس ترسم البسمة على وجه جدتها بالمستشفى في مشهد أبكى الملايين | شاهد

ترشيحاتنا

التهنئة بعيد الاضحي المبارك

قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الدفاع بعيد الأضحى

التهنئة بعيد الاضحي المبارك

قداسة البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى

التهنئة بعيد الاضحي المبارك

قداسة البابا تواضروس يهنئ مفتي الجمهورية بعيد الأضحى

بالصور

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

منة فضالي تثير الجدل بفستانها في فرح نجل إدوارد .. شاهد

منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد

صحة الشرقية تنفذ 120 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الشرقية.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل استعداداً لعيد الأضحي

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد