السجن 5 سنوات لشقيقين بتهمة سرقة كابلات اتصالات نحاسية



قضت جنايات بمحكمة شمال القاهرة بمعاقبة شقيقين بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة كابلات اتصالات نحاسية مملوكة لإحدى شركات المحمول بدائرة قسم شرطة المرج.



تفاصيل الواقعة

جاء في أمر إحالة المتهمين، أنهما ارتكبا الواقعة بتاريخ 11 سبتمبر 2025 بدائرة قسم شرطة المرج، حيث أقدم المتهم الثاني، وهو طفل تجاوز الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، بالاشتراك مع المتهم الأول على سرقة كابلات نحاسية مملوكة لاحدى شركات الاتصالات، والمستخدمة ضمن شبكات الاتصالات المرخص بها والبنية الأساسية الخاصة بها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أتلفا عمدًا الكابلات النحاسية المملوكة للشركة، وهي من مكونات البنية الأساسية لشبكة الاتصالات، بعدما جعلاها غير صالحة للاستعمال، الأمر الذي ترتب عليه انقطاع خدمات الاتصالات وتكبد الشركة تكلفة لإعادة إصلاح الأضرار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، قدرت بنحو 100 ألف جنيه.

كما، أن المتهمين تسببا عمدًا في انقطاع خدمات الاتصالات نتيجة قطعهما الكابلات الموصلة للشبكة، وهو ما ألحق خسائر بالشركة بلغت نحو 100 ألف جنيه.