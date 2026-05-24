الكشف على 700 مواطن .. محافظ الغربية يتفقد أكبر قافلة طبية مجانية بمدينة سمنود| صور

تفقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، فعاليات أكبر قافلة طبية مجانية تم تنظيمها بمركز شباب مدينة سمنود، والتي جاءت تحت شعار “صحتكم أمانة”، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، واللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال جولته، تابع المحافظ سير العمل داخل العيادات المختلفة بالقافلة، واطمأن على توافر الأدوية والخدمات الطبية، وانتظام تقديم الكشف والعلاج للمترددين من أهالي المدينة والقرى التابعة.

وأعرب محافظ الغربية عن تقديره للقائمين على تنظيم القافلة، مشيدًا بجهود الفرق الطبية المشاركة وحُسن التنظيم، كما وجّه الشكر إلى جميع المشاركين على ما بذلوه من جهد لخدمة المواطنين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تحرك تنفيذي عاجل

وأعلن محافظ الغربية نجاح القافلة في تقديم خدماتها الطبية وتوقيع الكشف والعلاج على نحو ٧٠٠ مواطن حتى الآن، مؤكدًا أن هذه القوافل تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف الوصول بالخدمة الطبية المجانية إلى المواطنين في أماكنهم دون أي أعباء.

رفع كفاءة الخدمات

وشدد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه القوافل بشكل دوري، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات الصحية وتخفيف الضغط عن المستشفيات، مشيرًا إلى أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة.

تحسين خدمات

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار الدعم الكامل للقطاع الصحي، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للأهالي، بما يحقق حياة كريمة وخدمة طبية تليق بأبناء محافظة الغربية.