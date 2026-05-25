استعدادات خاصة في الإسماعيلية للاحتفال بعيد الأضحى.. صور

عقد الدكتور محمد شيحة، الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية، اجتماعًا مع المهندس أحمد السنجهاوي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، لبحث الاستعدادات الخاصة بفعاليات عيد الأضحى المبارك، ومناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة بما يحقق التواصل المجتمعي الفعال مع المواطنين.

وتناول الاجتماع آليات تنظيم الفعاليات والأنشطة المجتمعية والخدمية التي يعتزم الحزب تنفيذها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب التأكيد على أهمية تكاتف جميع الكوادر الحزبية للعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة الإسماعيلية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شيحة، أن حزب حماة الوطن يحرص دائمًا على التواجد وسط المواطنين في مختلف المناسبات، خاصة الأعياد، انطلاقًا من دوره المجتمعي والوطني.

وقال: إننا نعمل داخل حزب حماة الوطن بروح الأسرة الواحدة، ونسعى إلى إدخال البهجة على المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة، إلى جانب دعم الأسر الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التلاحم مع المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.