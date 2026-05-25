أخبار الوادي الجديد| طرح لحوم بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى.. واستقرار في أسعار السلع الغذائية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية، كان من أهمها: تموين الوادي الجديد: توفير لحوم بأسعار مخفضه استعدادا لعيد الأضحى.

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، استمرار جهودها لتوفير السلع الأساسية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور شريف فاروق وزير التموين وتكليفات حنان مجدي محافظ الإقليم، بالتوسع في إقامة المنافذ وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أنه تم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركة المصرية للجملة بمختلف مراكز المحافظة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه جرى طرح ٨ عجول لحم سوداني طازج بسعر ٣٥٠ جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى توفير ٤ أطنان من اللحوم الهندية المجمدة بسعر ٢٦٠ جنيهًا للكيلو، مشيرةً إلى استمرار ضخ كميات إضافية تباعًا وفقًا لمعدلات الإقبال.

وأضافت أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات التموينية، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية؛ للتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبط الأسعار والتصدي لأي مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين خلال موسم العيد.

كما أشارت إلى استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الرقابية المختلفة لمتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، وتوفير بدائل متنوعة تناسب مختلف الفئات، بما يحقق الاستقرار التمويني داخل المحافظة.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى أن المديرية تتابع بصورة يومية أرصدة السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن بكافة المنافذ والأسواق، لضمان توافرها بالكميات المناسبة طوال فترة عيد الأضحى المبارك، لافتةً إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية بالمراكز لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مع استمرار المرور الميداني على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة على مدار الساعة.

تعرف علي أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد اليوم



شهدت أسعار السلع الغذائية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد 24 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي داخل الأسواق والمحال التجارية، وسط توافر كميات كبيرة من المنتجات الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية، بالتزامن مع متابعة مستمرة من الأهالي لحركة الأسعار والتغيرات التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية.

وتأتي متابعة أسعار السلع الغذائية في مقدمة اهتمامات الأسر داخل مراكز وقرى المحافظة، خاصة مع اعتماد المواطنين بشكل أساسي على منتجات مثل الأرز والزيوت والسكر والدقيق والفول، باعتبارها من السلع الرئيسية التي لا غنى عنها في المنازل، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية والعوامل الموسمية على حجم المعروض وأسعار المنتجات الغذائية المختلفة.

وأعلنت الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد أحدث أسعار السلع الأساسية المتداولة بالأسواق اليوم، والتي شهدت تفاوتًا بسيطًا بحسب الجودة والنوع ومصدر المنتج، مع استمرار حركة البيع والشراء بصورة طبيعية داخل الأسواق.

وجاءت الأسعار وفقًا لما رصدته الأسواق المحلية، حيث تراوح سعر كيلو الأرز بين 37 و45 جنيهًا حسب النوع، بينما سجلت شكارة الأرز وزن 10 كيلوجرامات نحو 250 جنيهًا، في حين تراوح سعر كيلو المكرونة بين 35 و45 جنيهًا، وبلغ سعر شكارة الشعرية نحو 200 جنيه.

أما أسعار الزيوت، فقد تراوحت زجاجة الزيت بين 65 و115 جنيهًا وفقًا للنوع والحجم، فيما سجلت زجاجة زيت الطعام سعة لتر واحد نحو 70 جنيهًا، بينما تراوح سعر السمن بين 75 و350 جنيهًا بحسب الجودة، وسجل السمن وزن كيلو جرام نحو 75 جنيهًا، وعبوة السمن وزن 2 كيلو جرام نحو 150 جنيهًا.

وفيما يتعلق بباقي السلع الأساسية، تراوح سعر كيلو الدقيق بين 18 و40 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو السكر ما بين 28 و45 جنيهًا، وسجل كيلو الفول للتدميس بين 35 و50 جنيهًا، والفول المدشوش بين 45 و60 جنيهًا حسب الصنف والجودة.

تعرف علي أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم

شهدت أسواق الخضر والفاكهة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد 24 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة ومتنوعة من المنتجات الزراعية داخل الأسواق المحلية ومنافذ البيع المختلفة، وسط حركة بيع وشراء منتظمة وإقبال متوسط من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد وفرة واضحة في المعروض من الخضروات والفاكهة القادمة من المزارع المحلية ومنافذ التوزيع المختلفة، ما ساهم في الحفاظ على توازن الأسعار وعدم حدوث زيادات ملحوظة خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وسجلت الأسواق إقبالًا ملحوظًا على الخضروات الأساسية التي تعتمد عليها الأسر بشكل يومي في إعداد الوجبات، وفي مقدمتها الطماطم والبطاطس والبصل والخيار والفلفل، إلى جانب زيادة الطلب على بعض أصناف الفاكهة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وجاءت أسعار الخضروات اليوم بأسواق الوادي الجديد كالتالي: تراوح سعر الطماطم بين 25 و30 جنيهًا، بينما سجلت البطاطس 5 جنيهات للكيلوجرام، والبصل الأبيض والأحمر 10 جنيهات، والخيار 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 30 جنيهًا، والفلفل الشطة 25 جنيهًا، والكوسة 25 جنيهًا، والجزر 25 جنيهًا، فيما سجل الباذنجان الرومي 15 جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار الفاكهة، فقد سجل اليوسفي والبرتقال وبرتقال العصير 25 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغ سعر الموز 35 جنيهًا، والجوافة 50 جنيهًا، والليمون 40 جنيهًا، فيما سجل الكوز العسل والكنتالوب 25 جنيهًا، والتفاح 75 جنيهًا، والعنب 80 جنيهًا للكيلوجرام.