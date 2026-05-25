محافظة الإسكندرية تكثف إقامة أسواق اليوم الواحد استعدادًا لعيد الأضحى

واصلت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية تنظيم أسواق اليوم الواحد تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المحافظات استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

أماكن أسواق اليوم الواحد

وأعلنت المحافظة في بيان اليوم الاثنين، أنه تم إقامة أسواق اليوم الواحد بنطاق جميع الأحياء أيام السبت والأحد والإثنين لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة:

🔹️ حي شرق: خلف محطة سيدي جابر بعدد ٢٠ باكية .

🔹️ حي الجمرك: خلف الجندي المجهول بمنطقة المنشية بعدد ١٥ باكية.

🔹️ حي العجمي: منطقة أبو يوسف بجوار مدرسة الأورمان بعدد ٢٥ باكية.

🔹️ مركز ومدينة برج العرب: شارع أنور السادات بمنطقة برج العرب القديم ، وبجوار مجمع الخدمات بقرية بهيج.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار جهود المحافظة في التوسع في إقامة الأسواق والمعارض المؤقتة بكافة الأحياء، بما يسهم في تحقيق التوازن بالأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، مع تكثيف أعمال المتابعة والرقابة لضمان الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات المعروضة.