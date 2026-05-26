قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوردر اتأخر.. القبض على طرفي مشاجرة بين 3 عمال بمطعم و6 عاطلين في بورسعيد
دعوات بالخير لمصر وللرئيس السيسي من عرفات.. أسر الشهداء يثمنون اهتمام الدولة
بيزيرا يتغزل فى نجم الاهلي: لاعب مختلف وإمكانياته عالية
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مسجد نمرة للاستماع إلى خطبة يوم عرفة
لا انقطاع للتيار.. الكهرباء تعلن الطوارئ لتأمين التغذية خلال عيد الأضحى
صيام يوم عرفة.. الإفتاء توضح حكم من أكل أو شرب ناسيا
على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج
بث مباشر.. ضيوف الرحمن على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
المرشد الإيراني يتوعد أمريكا.. والحرس الثوري يؤكد حق الرد على أي انتهاك
في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحرس الثوري الإيراني يسقط طائرة مسيرة من طراز إم كيو 9

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا عن رويترز يفيد بأن الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتفاظ طهران بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار.

ورصد الحرس الثوري الإيراني طائرات معادية تدخل المجال الجوي الإيراني في منطقة الخليج، والحرس الثوري الإيراني يسقط طائرة مسيرة من طراز إم كيو 9.

كما عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن المرشد الإيراني مجتبي خامنئي، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون لها ملاذ آمن في المنطقة بعد الآن.

ودعا المرشد الإيراني، الدول الإسلامية إلى تعزيز الصداقة والتعاون حتى نتمكن من التحرك باتجاه تحقيق التقدم للأمة

وفي وقت سابق أفاد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، بأن التفاوض مع إيران على صياغة اتفاق التسوية قد يستغرق بضعة أيام، وأشار إلى استمرار المباحثات بين الطرفين اليوم في قطر.

وقال روبيو في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "جرت بعض المحادثات في قطر اليوم وأعتقد أن هناك كثيرا من الأخذ والرد حول صياغات محددة في الوثيقة".

وأضاف أن "التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام".

وتعليقًا على الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، قال روبيو "يجب أن تبقى المضائق مفتوحة وستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى".

من جانبه، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن جيش بلاده نفذ "ضربات دفاعية" في جنوب إيران استهدفت منصات صاروخية وقوارب، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

وصرح المتحدث "ضرباتنا جنوبي إيران استهدفت منصات إطلاق صواريخ وقوارب كانت تحاول زرع ألغام".

وأضاف المتحدث "نواصل الدفاع عن قواتنا مع ممارسة ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار المستمر"، لافتا إلى أن "الضربات الدفاعية شنت لحماية القوات الأمريكية من تهديدات من جانب القوات الإيرانية".

كما أكد مسؤول أمريكي رفيع لـ"فوكس نيوز" أن القوات الأمريكية "قصفت كذلك موقعا لصواريخ سام سطح-جو في بندر عباس".

وقالت مصادر مطلعة لشبكة "فوكس نيوز" إن "الضربات الأمريكية في إيران دفاعية ولا تشير إلى انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار".

الحرس الثوري الإيراني إيران طهران مجتبي خامنئي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

ادعيه يوم عرفة - دعاء يوم عرفة

ادعية يوم عرفة .. أفضل 300 دعاء للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

اتحاد الكرة

الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

صيام يوم عرفة 2026

صيام يوم عرفة 2026 من فجر اليوم.. الإفتاء: احذره في هذه الحالة

تهنئة عيد الاضحى 2026

تهنئة عيد الاضحى 2026 مكتوبة .. أجمل 400 معايدة ورسائل وتهاني للأصدقاء والأحبة

زيزو

مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي

الدعاء يوم عرفة

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

ترشيحاتنا

ميسي

إنتر ميامي يكشف في بيان رسمي تفاصيل إصابة ميسي قبل كأس العالم

مونديال 2026

تخطت حاجز الـ 100 مليون.. تفاصيل مكافآت مغرية لـ منتخبات المونديال

معتمد جمال

معتمد جمال يحسم ملف الراحلين واحتياجات الزمالك للموسم الجديد

بالصور

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

الشرقية تتصدر الجمهورية في المبادرات الرئاسية للأورام السرطانية ودعم صحة المرأة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

علامات الشخصية السامة داخل العلاقات العائلية.. كيف تحمي نفسك من الاستنزاف النفسي؟

علامات الشخصية السامة داخل العلاقات العائلية
علامات الشخصية السامة داخل العلاقات العائلية
علامات الشخصية السامة داخل العلاقات العائلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد