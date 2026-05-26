وسط أجواء روحانية.. عمرو الليثي ومصطفى حسني على صعيد عرفات

شارك الإعلامي عمرو الليثي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بصورة مميزة من الأراضي المقدسة خلال تأديته مناسك الحج.

وظهر عمرو الليثي في الصورة برفقة الداعية الإسلامي مصطفى حسني، والشيخ سيد عبدالباري، وذلك على صعيد عرفات الطاهر، في أجواء إيمانية مميزة تزامنًا مع يوم عرفة.

وحظيت الصورة بتفاعل واسع من المتابعين، الذين حرصوا على الدعاء لهم بالقبول وأن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ويعد يوم عرفة من أعظم أيام العام لدى المسلمين، إذ يحرص ملايين الحجاج على الوقوف بعرفة وأداء المناسك في أجواء روحانية مهيبة، وسط دعوات بالتيسير والقبول.