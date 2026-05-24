اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي: تعميم ترددات البث المباشر لشعائر الحج

عمم اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، على الهيئات الأعضاء، ترددات البث المباشر الخاصة بشعائر الحج والمؤتمرات الصحفية المصاحبة لموسم حج عام 1447 هـ - 2026 م، وذلك للاستفادة منها ضمن التغطيات الإعلامية الخاصة بالموسم.

وأوضح الاتحاد، في تعميم رسمي صادر اليوم الأحد، أنه يتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وموسم الحج، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وطاعاتهم.

وتضمن التعميم ترددات البث العام المباشر لشعائر الحج عبر عدد من الأقمار الصناعية، من بينها "عرب سات 6A" و"بدر 8"، إلى جانب ترددات المؤتمرات الصحفية المصاحبة لموسم الحج، مع توفير بيانات التواصل الخاصة بالتبادل الإخباري والتنسيق الإعلامي.