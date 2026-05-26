أزهر البحر الأحمر ينتهي من تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ابراهيم جادالله

اختتمت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، أعمال تصحيح ورصد درجات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وسط إجراءات دقيقة وأجواء اتسمت بالانضباط والشفافية، تمهيدًا لاعتماد النتائج وإعلانها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أعمال التصحيح تنفيذًا لتوجيهات الشيخ سعد عبد الحميد الشيخي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والذي شدد على ضرورة تحري أقصى درجات الدقة أثناء مراجعة كراسات الإجابة ورصد الدرجات، حفاظًا على حقوق الطلاب وضمان حصول كل طالب على مستحقاته كاملة دون أي أخطاء أو تجاوزات.

وأكدت المنطقة الأزهرية أن أعمال الكنترول والتصحيح تمت وفق الضوابط المنظمة للعمل داخل لجان التصحيح، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والدقة في مراجعة الدرجات وتجميع النتائج، لضمان خروج النتيجة بصورة دقيقة وعادلة تعكس مستوى الطلاب الحقيقي.

وفي سياق متصل، أعرب الشيخ سعد الشيخي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها المعلمون والمصححون وكافة العاملين المشاركين في أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، مشيدًا بحالة التعاون والانضباط التي شهدتها مراكز التصحيح طوال فترة العمل.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية إلى أن الأداء المتميز للجان التصحيح ساهم في إنجاز الأعمال في الوقت المحدد وبصورة مشرفة تليق بمكانة الأزهر الشريف ودوره التعليمي والتربوي.

ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة الانتهاء من المراجعات النهائية واعتماد النتائج رسميًا، تمهيدًا لإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور بمختلف الإدارات التعليمية التابعة لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الأزهر الشريف على تحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

