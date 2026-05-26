محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من السباحة في بعض الشواطئ

أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم نزول مياه البحر بالمناطق الصخرية غير المخصصة للسباحة، لما تمثله من خطورة بالغة نتيجة وجود الصخور والحفر والتيارات البحرية.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم - أن هذه المناطق تشمل خالد بن الوليد، ونادي السيارات ومسجد سيدي بشر، وأمام مدرسة الطفولة السعيدة، وشرق شاطئ أبوهيف، وبين بير مسعود ونادي السيارات، وكليوباترا سبورتنج بالإبراهيمية، وكامب شيزار – محطة الرمل – المنشية، وأمام فندق 26 يوليو.



وطالبت المحافظة المواطنين الالتزام بالتعليمات والتوجه فقط إلى الشواطئ المجهزة والمخصصة لاستقبال المواطنين حفاظًا على الأرواح.