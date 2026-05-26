أوقاف البحر الأحمر تنهي استعداداتها لعيد الأضحى بتجهيز 220 مسجدًا و14 ساحة للصلاة

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز 220 مسجدًا و14 ساحة مخصصة لأداء صلاة العيد بمختلف مدن المحافظة، لاستقبال آلاف المصلين خلال أيام العيد.

وأكد الشيخ عبدالمهيمن السيد، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن المديرية انتهت من تحديد جميع المساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى، مع تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي بكل مسجد وساحة، تحسبًا لأي ظروف طارئة، بما يضمن انتظام أداء الشعائر في جميع أنحاء المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية بمختلف مدن البحر الأحمر، لتنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بمحيط المساجد والساحات، إلى جانب تجهيز أماكن الصلاة وتوفير الفرش اللازم لاستقبال المصلين بالشكل اللائق.

وأشار إلى أن مدينة الغردقة تضم 122 مسجدًا و4 ساحات مخصصة لصلاة العيد، بينما جرى تجهيز 23 مسجدًا و3 ساحات بمدينة رأس غارب، وفي مدينة سفاجا تم تخصيص 19 مسجدًا وساحة واحدة، فيما تضم مدينة القصير 20 مسجدًا و4 ساحات.

وأضاف أن الاستعدادات شملت أيضًا تجهيز 11 مسجدًا بمدينة مرسى علم، و17 مسجدًا وساحة بمدينة الشلاتين، بالإضافة إلى 8 مساجد وساحة واحدة بمدينة حلايب، ضمن خطة شاملة لتغطية جميع مدن المحافظة.

وفي السياق ذاته، انطلقت حملات النظافة والتطهير والتعقيم داخل المساجد والساحات بمختلف أنحاء البحر الأحمر، ضمن الإجراءات النهائية التي تنفذها المديرية استعدادًا لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في أجواء إيمانية منظمة وآمنة.

وأكدت مديرية أوقاف البحر الأحمر استمرار المتابعة الميدانية لجميع المساجد والساحات حتى موعد صلاة العيد، لضمان جاهزيتها الكاملة وتقديم أفضل الخدمات للمصلين خلال المناسبة المباركة.