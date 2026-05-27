ناقل الحركة هو العقل المدبر لدفع السيارة، وذلك لأنه هو الذي ينقل الطاقة المولدة من المحرك ويتحكم في مضاعفتها وتعديل سرعتها لتناسب ظروف الطريق المختلفة، مما يتيح لك القيادة بسلاسة، ويمكن السائق من التحكم في العزم، والرجوع للخلف، وبالتالي يجب حماية ناقل الحركة من ارتفاع الحرارة وتجنب تلفه، مع الالتزام بالإرشادات الوقائية .

إرشادات لحماية ناقل الحركة من ارتفاع الحرارة

الصيانة الدورية للزيت

احرص دائما علي فحص مستوى ولون زيت ناقل الحركة بانتظام، وقم بتغييره في الموعد المحدد، وذلك لان نقص الزيت أو فقدانه اللزوجة يزيد من الاحتكاك ويولد حرارة مفرطة.

تجنب الأحمال الزائدة

قلل من سحب الأوزان الثقيلة في الأجواء الحارة أو الطرق المزدحمة، وتجنب القيادة العنيفة في الطرق الرملية والموحلة.

نظام التبريد العام

تأكد دائماً من سلامة مبرد ناقل الحركة ونظافة الردياتير، لأن ارتفاع حرارة المحرك يؤثر بشكل مباشر على حرارة ناقل الحركة.

التعامل الصحيح مع الزحام

عند الوقوف المتكرر في إشارات المرور أو الازدحام المروري، قم بوضع الناقل على وضع الحياد N لتقليل الضغط الداخلي والحرارة المتولدة.

التوقف الفوري والآمن

أوقف سيارتك على جانب الطريق فور ملاحظة إضاءة لمبة التحذير الخاصة بناقل الحركة أو ظهور روائح احتراق.

تبريد السيارة

قم بإيقاف تشغيل المحرك تماماً للسماح لزيت القير بالتبريد ومنع تلف الأجزاء الداخلية.

الفحص المبدئي

بعد أن تبرد السيارة افحص مستوى الزيت وتأكد من عدم وجود أي تسريب أسفل السيارة.

طلب المساعدة

لا تواصل القيادة إذا كانت الحرارة مرتفعة لتجنب انهيار الناقل بالكامل، وتواصل مع مركز الصيانة المتخصص لنقل السيارة.