فرحات آصف: مؤشرات إيجابية تدفع المفاوضات الأمريكية الإيرانية نحو الاستقرار

قالت الدكتورة فرحات آصف، رئيسة معهد السلام والدراسات الدبلوماسية، إن مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران يشهد حالة من التعقيد بسبب التصعيدات المتبادلة في المنطقة، إلى جانب التوترات المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، ما يجعل المشهد الإقليمي شديد الحساسية.

تحركات دبلوماسية نشطة

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، أن هناك تحركات دبلوماسية نشطة وتنسيقًا متزايدًا بين عدد من الأطراف الدولية والإقليمية، من بينها باكستان والصين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم في إبقاء قنوات الحوار مفتوحة ودعم فرص التوصل إلى تفاهمات.

مسار المفاوضات الحالية

وأوضحت أن هناك تمديدًا في مسار المفاوضات الحالية، مع استمرار الاتصالات خلف الأبواب المغلقة، مؤكدة أن الدبلوماسية تلعب دورًا محوريًا في احتواء التصعيد وتهيئة مناخ مناسب للتوصل إلى اتفاق.

الملف النووي وتخصيب اليورانيوم

وتابعت أن وجهة نظرها الشخصية تشير إلى أن الاتجاه العام يسير نحو الاستقرار، لافتة إلى وجود نية لدى الجانب الإيراني للدخول في مفاوضات جادة، في ظل بحث عدد من الملفات الشائكة، وعلى رأسها الملف النووي وتخصيب اليورانيوم، إضافة إلى ملف مرتبط بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

استمرار الدعوات الدولية

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن أي اتفاق محتمل لم يتم التوصل إليه بعد، إلا أن المؤشرات الحالية تعكس وجود فرصة حقيقية للتفاهم، خاصة مع استمرار الدعوات الدولية، بما في ذلك دعوات الرئيس الأمريكي، لتوسيع دائرة المشاركين في المفاوضات بهدف الوصول إلى تسوية شاملة.