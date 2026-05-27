قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحدٍ كبير ومليء بالمشاعر.. ميران عبد الوارث تكشف كواليس أول بطولة سينمائية في «إذما»
بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة
مجلس الأمن يُدين الهجوم على محيط محطة براكة النووية في الإمارات
بوتشيتينو يُعلن قائمة أمريكا لـ كأس العالم 2026 بقيادة بوليسيتش وديست
تحرّك مُفاجئ .. وزير خارجية سنغافورة في زيارة نادرة إلى كوريا الشمالية
منتخب مصر يتسلّم الزي الرسمي قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026
ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل
«أديت مهمتي بنجاح».. أول تعليق من البرتغالي «جيسوس» بعد الرحيل عن النصر السعودي
قرار عاجل من ترامب بشأن اجتماع الإدارة الأمريكية في كامب ديفيد
قانون الحج الجديد .. كيف تواجه الدولة السماسرة والتلاعب بالمنظومة الرقمية؟
كيفية صلاة عيد الأضحى 2026 خطوة بخطوة.. عدد الركعات والتكبيرات وسنن الصلاة
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أول أيام عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فرحات آصف: مؤشرات إيجابية تدفع المفاوضات الأمريكية الإيرانية نحو الاستقرار

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

قالت الدكتورة فرحات آصف، رئيسة معهد السلام والدراسات الدبلوماسية، إن مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران يشهد حالة من التعقيد بسبب التصعيدات المتبادلة في المنطقة، إلى جانب التوترات المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، ما يجعل المشهد الإقليمي شديد الحساسية.

تحركات دبلوماسية نشطة 

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، أن هناك تحركات دبلوماسية نشطة وتنسيقًا متزايدًا بين عدد من الأطراف الدولية والإقليمية، من بينها باكستان والصين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم في إبقاء قنوات الحوار مفتوحة ودعم فرص التوصل إلى تفاهمات.

مسار المفاوضات الحالية

وأوضحت أن هناك تمديدًا في مسار المفاوضات الحالية، مع استمرار الاتصالات خلف الأبواب المغلقة، مؤكدة أن الدبلوماسية تلعب دورًا محوريًا في احتواء التصعيد وتهيئة مناخ مناسب للتوصل إلى اتفاق.

الملف النووي وتخصيب اليورانيوم

وتابعت أن وجهة نظرها الشخصية تشير إلى أن الاتجاه العام يسير نحو الاستقرار، لافتة إلى وجود نية لدى الجانب الإيراني للدخول في مفاوضات جادة، في ظل بحث عدد من الملفات الشائكة، وعلى رأسها الملف النووي وتخصيب اليورانيوم، إضافة إلى ملف مرتبط بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

استمرار الدعوات الدولية

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن أي اتفاق محتمل لم يتم التوصل إليه بعد، إلا أن المؤشرات الحالية تعكس وجود فرصة حقيقية للتفاهم، خاصة مع استمرار الدعوات الدولية، بما في ذلك دعوات الرئيس الأمريكي، لتوسيع دائرة المشاركين في المفاوضات بهدف الوصول إلى تسوية شاملة.

اليورانيوم تخصيب اليورانيوم الملف النووي الولايات المتحدة وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

مصطفي محمد

مصطفي محمد يشارك جمهوره صورا من الجيم

الزمالك

هل ينقذ مالاجا الإسباني الزمالك من أزمة الرخصة الأفريقية؟

دعاء اخر ساعة من يوم عرفة

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة اغتنمها قبل المغرب

ترشيحاتنا

كيفية صلاة عيد الأضحى - تكبيرات العيد

كيفية صلاة عيد الأضحى وآدابها وسننها وصيغة تكبيرات العيد .. 15 سُنة نبوية تدخلك الجنة

تهنئة عيد الأضحى 2026

تهنئة عيد الأضحى 2026 .. أفضل 300 معايدة من رسائل التهاني للأهل والأحباب والأصدقاء

دعاء عيد الأضحى 2026

دعاء عيد الاضحى 2026 .. ردد أفضل 210 أدعية تُبدل أحزانك لأفراح وتفتح لك أبواب الخيرات

بالصور

في عيد الأضحى | احذر الجمع بين اللحوم والفتة والحلويات .. نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي

طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد