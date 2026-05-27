الأنبا فيلوباتير يشارك بكلمة روحية في مؤتمر مشرفي بيوت المغتربين بأرض الفرح

استقبل نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص، وذلك على هامش مؤتمر مشرفي بيوت المغتربين والمغتربات التابع لأسقفية الشباب والمقام بأرض الفرح.

أهمية التكريس والخدمة

وألقى نيافة الأنبا فيلوباتير كلمة بعنوان "من أجلكم أقدس أنا ذاتي" ضمن فعاليات المؤتمر، حيث تناول خلالها أهمية التكريس والخدمة بروح المحبة والعطاء، مؤكدًا دور المشرفين في تقديم الدعم الروحي والنفسي للشباب المغترب، ومساعدتهم على التمسك بالقيم الروحية وسط تحديات الحياة اليومية.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من مشرفي بيوت المغتربين والمغتربات من مختلف الإيبارشيات، في إطار حرص أسقفية الشباب على إعداد وتأهيل الخدام، وتعزيز روح التواصل والخبرة المشتركة بينهم، بما يسهم في تطوير الخدمة والارتقاء بالدور الرعوي المقدم للشباب.