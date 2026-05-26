رئيس بعثة الحج الرسمية: نفرة جميع حجاج القرعة من عرفات تمت في وقت قياسي

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، نجاح نفرة حجاج القرعة من عرفات إلى المشعر الحرام بالمزدلفة في وقت قياسي.

وأضاف – فى تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى المشاعر المقدسة اليوم الثلاثاء – أن النفرة تمت فى سرعة غير مسبوقة، مشيراً إلى أن جميع حجاج القرعة غادروا صعيد عرفات الطاهر مع حلول صلاة العشاء.

وعزا نجاح نفرة الحجاج إلى المشعر الحرام في وقت قياسي، إلى الموقع المتميز لمخيمات حج القرعة بعرفات، والذي يتوسطه مواقف للحافلات، وهو ما ساعد على سرعة نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة.

وشدد على عدم السماح لأي حاج من خارج بعثة القرعة بالتواجد داخل مخيمات الحجاج بمشعر منى، مناشداً ضيوف الرحمن الالتزام بالقواعد المعلنة من جانب البعثة، والحرص على ارتداء بطاقات الهوية والأساور و "نسك" ورقم الخيمة والمنامة (الصوفا بيد) في مشعر منى، لأنه لن يسمح لأى حاج لا يرتدي تلك الشارات بدخول المخيمات.

وكان مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، قد أعلن صباح اليوم نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى صعيد عرفات الله؛ لأداء الركن الأعظم من الحج، موضحاً أن المشرفين على جداول التصعيد، تلقوا إخطارات من كافة مسئولي عملية التصعيد، بوصول جميع الحافلات التي تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات