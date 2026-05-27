الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هانا موراي تروي تفاصيل أصعب فترة في حياتها: انتهت بنوبة ذهان و28 يومًا داخل المستشفى

تقى الجيزاوي

فتحت الممثلة البريطانية هانا موراي نجمة مسلسلي Game of Thrones وSkins، صفحة مؤلمة من حياتها الشخصية، بعدما كشفت لأول مرة عن تجربة نفسية قاسية مرت بها قبل سنوات، انتهت بدخولها المستشفى عقب انخراطها في مجموعة كانت تروج للعلاج بالطاقة والتنمية الروحية.

وتحدثت هانا موراي مع إحدى الصحف البريطانية، عن هذه التجربة ضمن مذكراتها الجديدة، موضحة أنها انجرفت تدريجيًا إلى مجموعة كانت تقدم نفسها باعتبارها مساحة للدعم النفسي والتطوير الذاتي، قبل أن تكتشف لاحقًا التأثير السلبي الذي تركته على حياتها.


وأشارت إلى أنها كانت تعتقد أن خلفيتها الثقافية وتجاربها الحياتية ستجعلها بعيدة عن الوقوع في مثل هذه المواقف، إلا أنها وجدت نفسها تتخذ قرارات وصفتها لاحقًا بأنها خاطئة.


وأضافت أن بداية علاقتها بالمجموعة جاءت خلال فترة كانت تمر فيها بضغوط نفسية كبيرة، حيث تعرفت على معالجة بالطاقة ساعدتها في البداية على تجاوز بعض الأزمات، وهو ما دفعها إلى التعمق أكثر داخل هذا العالم.


وأكدت هانا موراي أن حالتها النفسية تدهورت مع الوقت، لتبدأ في رؤية إشارات ورموز في كل مكان، إلى جانب معاناتها من اضطرابات النوم وتسارع الأفكار والكلام، قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هانا موراي تكشف كواليس انتهاء أزمتها النفسية 

وكشفت أن الأزمة انتهت باحتجازها داخل مستشفى متخصص لمدة 28 يومًا، قبل أن تتلقى تشخيصًا طبيًا يتعلق باضطراب ثنائي القطب، مؤكدة أن هذه التجربة دفعتها إلى إعادة النظر في كثير من القناعات التي كانت تؤمن بها.

