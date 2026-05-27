الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في641 ساحة ومسجدًا | شاهد

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، توافد الآلاف من المواطنين إلى ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى المبارك، التي جرى تجهيزها بمختلف أحياء المحافظة، وسط أجواء إيمانية واحتفالية مبهجة عكست فرحة الأهالي بحلول العيد.

641 ساحة ومسجدًا لاستقبال المصلين

وخصصت مديرية أوقاف الإسكندرية 641 ساحة ومسجدًا لاستقبال المصلين، بعد الانتهاء من أعمال التجهيز الكامل وتهيئة الساحات بالشكل اللائق، بما يضمن أداء الشعائر في أجواء منظمة وآمنة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية

وكان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد، مؤكدًا أهمية توفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين لأداء الصلاة بسهولة ويسر، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية بمختلف أنحاء المحافظة.

وشدد المحافظ على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لصلاة العيد، بما يضمن انتظام الحركة داخل الساحات والمساجد، مع تعزيز التواجد المروري بمحيط أماكن الصلاة لتسهيل حركة المواطنين ومنع التكدسات أثناء الدخول والخروج.

كما وجّه المحافظ بمنع أي إشغالات أو تعديات بمحيط الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات قبل وبعد انتهاء الصلاة، مع إعادة الساحات والمناطق المحيطة إلى حالتها الطبيعية فور انتهاء الفعاليات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع مواصلة الجهود لتوفير سبل الراحة للمواطنين، والعمل على خروج احتفالات العيد بصورة حضارية تليق بمكانة مدينة الإسكندرية وأهلها.