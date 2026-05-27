بسبب الأمطار الغزيرة.. الصين تفعل الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيضانات

فعلت سلطات مكافحة الفيضانات الصينية، استجابة طارئة من المستوى الرابع لمقاطعة قويتشو في جنوب غربي البلاد، مع الإبقاء على نفس مستوى الإنذار لبلدية تشونغتشينغ الواقعة أيضا في جنوب غربي الصين ومقاطعتي هونان وهوبي في وسط البلاد، حيث ستستمر الأمطار الغزيرة في ضرب هذه المناطق.

وعقد المقر الوطني الصيني لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف، بالتعاون مع وزارة إدارة الطوارئ، اجتماعا مشتركا بين عدة هيئات لتقييم تطورات الوضع المناخي وتنسيق جهود الإغاثة في العديد من المناطق المتضررة بشدة على مستوى المقاطعات، بما في ذلك آنهوي وجيانغسو في شرقي الصين وخنان في وسط البلاد.

وحذر الاجتماع من استمرار هطول أمطار غزيرة على نطاق واسع حتى يوم غد الخميس في المناطق الجنوبية من البلاد.