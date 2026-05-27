محافظ البحيرة تشارك المواطنين فرحة العيد وتوزّع الهدايا على الأطفال

شاركت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أهالي ومواطني المحافظة فرحة عيد الأضحى المبارك، حيث التقت جموع المواطنين عقب أداء صلاة العيد بعدد من الساحات والميادين والشوارع بدمنهور، ومشاركتهم أجواء الاحتفال بالعيد.

كما حرصت محافظ البحيرة على تقديم التهنئة للأهالي والاطفال، مؤكدة أن عيد الأضحى المبارك يحمل دائماً رسائل المحبة والتراحم والتكاتف بين الجميع، داعية الله أن يُعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الخير والاستقرار والتنمية.

كما شهدت الجولة تفاعلاً كبيراً مع الأطفال، حيث قامت المحافظ بتوزيع الهدايا عليهم ومشاركتهم فرحة العيد، وسط أجواء من السعادة والاحتفال التي سادت الشوارع والميادين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لضمان انتظام الخدمات وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، مع تكثيف التواجد الميداني ومتابعة الشوارع والساحات أولاً بأول.

حضر الجولة الدكتور شادي المشد، نائب المحافظ، واللواء وائل حمزة، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد رسلان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية والمشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.