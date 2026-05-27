قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام لبناني: غارتان إسرائيليتان على بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في الجنوب
شاهد.. هليكوبتر تحلق فوق ساحات المصلين خلال صلاة العيد في أكتوبر
قصف إسرائيلي واسع على جنوب لبنان
مسؤول بالحرس الثوري: احتمال تجدد الحرب مع أمريكا ضئيل
مستشار المرشد الإيراني: مضيق هرمز الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع الولايات المتحدة
مونديال 2026.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية روسيا
التأمين الطبي.. الصحة: فرق الرعاية الحرجة تتابع 23 مستشفى و3 مراكز عمليات في 7 محافظات
صالح الجاسر يرد على حاج خلال استقلاله قطار المشاعر مع الحجاج.. أنا وزير النقل السعودي
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى على أنقاض المساجد المدمرة في قطاع غزة
الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصري و الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
أعمال يوم النحر وسبب تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليها
الأرصاد: طقس ربيعي مستقر خلال عيد الأضحى وملائم للتنزه والملاحة البحرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. جولات تفقدية بمستشفيات التأمين الصحي خلال عيد الأضحى

مستشفيات الغربية
مستشفيات الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية في أول أيام عيد الأضحى المبارك بمستشفى المجمع الطبي النموذجي ومستشفى المبرة التابعة لهيئه التأمين الصحي بالغربية، يرافقه الدكتور كريم بركات، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالغربية، وذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي تُنفذ لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ورفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

توجيهات صحة الغربية 


جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بشأن أهمية المتابعة المستمرة لجميع المنشآت الصحية، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


وتفقد وكيل الوزارة ومدير فرع التأمين الصحي عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفيين، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والحضانات، والرعاية المركزة للأطفال، والعمليات، والأقسام الداخلية، والصيدليات، إلى جانب العيادات التخصصية المختلفة، وذلك لمتابعة جاهزية الفرق الطبية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمترددين، فضلًا عن مراجعة جداول النوبتجيات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

تحرك تنفيذي عاجل 


وخلال الجولة، أشاد الدكتور أسامة بلبل والدكتور كريم بركات بحسن سير العمل والانضباط داخل المستشفيات، مثمنين الجهود الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية والتمريضية وجميع العاملين بالقطاع الصحي خلال فترة العيد، ومؤكدين استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمواطنين بمحافظة الغربية.

رفع كفاءة الخدمات الصحية 

كما حرص وكيل الوزارة ومدير فرع التأمين الصحي على تقديم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، موجهين الشكر والتقدير لما يبذلونه من جهود مخلصة في خدمة المرضى والحفاظ على صحة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة.

اخبار محافظة الغربية صحة الغربية التأمين الصحي المجمع الطبي مستشفي المبرة بطنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

الزمالك

«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟

كروان مشاكل

بسبب فيديو الصباحية .. القبض على «كروان مشاكل» في الإسكندرية

الحضري وزيزو

بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

محمد رمضان واسرته

ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

الذهب

دون الـ 6800 .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

زعيم كوريا الشمالية

تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة

ترشيحاتنا

الأضاحي

دليل المُضحي.. 10 علامات سحرية تكشف الأضحية السليمة واللحم الطازج

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم على تراجع مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل عامل.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بالصور

وكيل صحة الشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار فرق المبادرات وتنظيم الأسرة بالمساجد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة.. نصائح مهمة لعشاق الأكلات الدسمة

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة
أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة
أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة

محافظ الشرقية يشهد توزيع لحوم صكوك الأضاحي على عمال قطاع تحسين البيئة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والضوابط الشرعية في الأضاحي

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد