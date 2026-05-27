الغربية.. جولات تفقدية بمستشفيات التأمين الصحي خلال عيد الأضحى

أجرى الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية في أول أيام عيد الأضحى المبارك بمستشفى المجمع الطبي النموذجي ومستشفى المبرة التابعة لهيئه التأمين الصحي بالغربية، يرافقه الدكتور كريم بركات، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالغربية، وذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي تُنفذ لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ورفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

توجيهات صحة الغربية



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بشأن أهمية المتابعة المستمرة لجميع المنشآت الصحية، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وتفقد وكيل الوزارة ومدير فرع التأمين الصحي عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفيين، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والحضانات، والرعاية المركزة للأطفال، والعمليات، والأقسام الداخلية، والصيدليات، إلى جانب العيادات التخصصية المختلفة، وذلك لمتابعة جاهزية الفرق الطبية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمترددين، فضلًا عن مراجعة جداول النوبتجيات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

تحرك تنفيذي عاجل



وخلال الجولة، أشاد الدكتور أسامة بلبل والدكتور كريم بركات بحسن سير العمل والانضباط داخل المستشفيات، مثمنين الجهود الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية والتمريضية وجميع العاملين بالقطاع الصحي خلال فترة العيد، ومؤكدين استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمواطنين بمحافظة الغربية.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

كما حرص وكيل الوزارة ومدير فرع التأمين الصحي على تقديم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، موجهين الشكر والتقدير لما يبذلونه من جهود مخلصة في خدمة المرضى والحفاظ على صحة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة.