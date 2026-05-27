البحيرة.. جاكلين عازر تستقبل رئيس دير الأنبا مكاريوس للتهنئة بعيد الأضحى

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، الأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير الأنبا مكاريوس السكندري، والذي قدم التهنئة لمواطني محافظة البحيرة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما اهدى شعب البحيرة والدكتورة المحافظ نموذج ودرع يحمل تهنئة خاصة واحتفاء بتلك المناسبة المباركة.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة بصفة خاصة، ومصرنا الغالية بصفة عامة ستظل نموذجاً مشرفاً للوحدة الوطنية والتعايش المشترك، بفضل ما يجمع أبناءها من علاقات راسخة تقوم على الاحترام والمحبة والانتماء الوطني، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيراً بترسيخ قيم المواطنة وتعزيز حالة الاصطفاف الوطني بين جميع المصريين.

وأضافت أن الأعياد والمناسبات الدينية تمثل رسالة إنسانية عظيمة تؤكد أن قوة الوطن الحقيقية تنبع من تماسك شعبه ووحدة صفه، وهو ما يظهر بوضوح في حالة الترابط والتلاحم التي يشهدها الشارع المصري في مختلف المناسبات.

من جانبه، أعرب الأنبا باخوميوس عن خالص تهانيه لمحافظ البحيرة ولأبناء المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله على مصر بالخير والاستقرار والسلام، مؤكداً أن روح المحبة التي تجمع المصريين تمثل أحد أهم أسرار قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات.



كما أشاد بالدور الذي تقوم به محافظة البحيرة في دعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مثمناً حالة التعاون والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لخدمة أبناء المحافظة.